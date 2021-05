Alle ogen gericht op Martens, die haar grootste droom kan verwezenlijken

Lieke Martens (Barcelona) - AFP

Lieke Martens neemt het vanavond met FC Barcelona in de finale van de Champions League op tegen Chelsea. De voetbalster kijkt uit naar het duel en kan zich bij winst in een bescheiden rijtje Nederlandse Champions League-winnaressen voegen. Marleen Wissink won het toernooi in 2002 met 1. FFC Frankfurt, Annemiek Kiesel-Griffioen in 2009 met FCR 2001 Duisburg en van 2018 tot en met 2020 zegevierde Shanice van de Sanden met grootmacht Olympique Lyonnais. "Het zou geweldig zijn om in dat rijtje aan te sluiten. Het is een grote droom van mij om de Champions League te winnen, we zijn zo dichtbij", zegt Martens. 128 goals voor en 5 tegen En de vorm is er. Barcelona werd met groot vertoon van macht kampioen van Spanje door alle 26 duels te winnen en te eindigen met 128 doelpunten voor en slechts 5 tegen.

Martens klaar voor Champions League-finale: 'Dit kan ons jaar worden' - NOS

Nu de finale wordt gespeeld tussen Chelsea en FC Barcelona, komt er een einde aan de hegemonie van Lyon. In de afgelopen tien jaar wonnen de Fransen de grootste clubprijs zeven keer. "Natuurlijk zal Lyon de komende jaren ver komen in Europa. Maar de top is een stuk breder geworden. Het zal niet meer zo makkelijk voor ze zijn als de afgelopen tien jaar", zegt vrouwenvoetbalkenner Rivkah op het Veld. In de lift Naast het dominante Franse Lyon is ook de Duitse competitie al jaren toonaangevend in de top van het vrouwenvoetbal. Er is echter een kentering zichtbaar. De Spaanse en Engelse competities zijn duidelijk in opkomst. Zo treft Martens vanavond wereldster Pernille Harder, die afgelopen seizoen VfL Wolfsburg (tweevoudig winnaar van de Champions League en zesvoudig landskampioen) verruilde voor Chelsea. "Vrouwenvoetbal zit in de lift", zegt Martens. "Er is in de Engelse en Spaanse competitie veel geïnvesteerd." Voor haar en de liefhebber van vrouwenvoetbal is het ook geen verrassing dat grote namen als Lyon en Wolfsburg dit jaar ontbreken in de finale.

Vooral in de Engelse competitie is er flink geïnvesteerd in het vrouwenvoetbal. Clubs als Arsenal, Chelsea en Manchester City stoppen geld in hun vrouwenteam. "Engeland heeft een goede fundering neergelegd, het is eigenlijk een droommodel voor andere landen. Een aantal jaren geleden heeft de Engelse voetbalbond harde eisen gesteld aan clubs om op het hoogste niveau uit te mogen komen", zegt Op het Veld. "Een contract van minimaal twintig uur voor speelsters, goede faciliteiten en een tweede elftal. Ik zeg niet dat het perfect geregeld is, maar er is breed geïnvesteerd in het vrouwenvoetbal." Alle ogen op Martens Maar vandaag zijn alle ogen gericht op Martens en haar ploeggenoten van Barcelona. De kersverse landskampioen van Spanje staat voor de tweede keer in de finale van de Champions League. In 2019 verloor Barcelona de finale van - wie anders - Lyon met 4-1. Martens: "We hebben de ervaring van twee jaar geleden. Vanaf daar zijn we een nieuw proces begonnen en wisten we wat we wilden."

Lieke Martens viert haar doelpunt in de halve finale tegen PSG. - AFP