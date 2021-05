Palestijnen melden zeker 33 doden in Gaza door Israëlische luchtaanvallen

Bij Israëlische luchtaanvallen op Gaza zijn afgelopen nacht zeker 33 doden gevallen, melden de persbureaus Reuters en AP op basis van Palestijnse gezondheidsautoriteiten. Daarmee was het de bloedigste nacht sinds bijna een week geleden de aanvallen over en weer tussen Israël en Palestijnse militanten in de Gazastrook begonnen.

Er zouden zeker vijftig gewonden zijn gevallen. Reddingswerkers zijn bezig met het bevrijden van mensen uit puin van ingestorte gebouwen. Onder de doden zijn acht kinderen en tien vrouwen.

Het Israëlische leger verwoestte met luchtaanvallen ook het huis van Hamas-leider Yahya Sinwar. Het gaat om de hoogste leider van Hamas in de Gazastrook. Hamas is sinds 2007 aan de macht in Gaza. De aanval was in Khan Younis, in het zuiden van de Gazastrook.

Sinwar verblijft vermoedelijk op een ander adres, net als andere leiders van de militante beweging. Israël zegt dat ook de broer van Sinwar, ook een Hamas-lid, doelwit was.

Sinwar werd in 2017 gekozen tot leider van Hamas in de Gazastrook. In maart van dit jaar werd hij herkozen, waardoor hij tot 2025 op zijn post blijft. Sinwar zat meer dan 20 jaar vast in Israël na onder meer te zijn veroordeeld voor de ontvoering en moord op twee Israëlische soldaten. Hij kwam in 2011 vrij bij een gevangenenruil.

Op beelden van persbureau Reuters zou de aanval te zien zijn: