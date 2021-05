Huis Hamas-leider in Gaza verwoest bij luchtaanval, ook Israël opnieuw onder vuur

Sinwar werd in 2017 gekozen tot leider van Hamas in de Gazastrook. In maart van dit jaar werd hij herkozen, waardoor hij tot 2025 op zijn post blijft. Sinwar zat meer dan 20 jaar vast in Israël na onder meer te zijn veroordeeld voor de ontvoering en moord op twee Israëlische soldaten. Hij kwam in 2011 vrij bij een gevangenenruil.

Het Israëlische leger heeft met luchtaanvallen het huis van Hamas-leider Yahya Sinwar verwoest. Het gaat om de hoogste leider van Hamas in de Gazastrook. De aanval was in Khan Younis, in het zuiden van de Gazastrook.

Luchtalarm

Een legerwoordvoerder van Israël zegt tegen de Jerusalem Post dat vannacht 150 doelen zijn aangevallen in de Gazastrook. Volgens Al Jazeera zijn daarbij zeker vier doden gevallen.

Ook vanuit Gaza werden weer tal van raketten afgevuurd op Israël, wat Israëliërs dwong om de nacht door te brengen in schuilkelders. Onder meer in Tel Aviv ging het luchtalarm af.

Ook gisteren voerde Israël een gerichte aanval uit op het huis van een Hamas-kopstuk, dat op dat moment volgens Palestijnse bronnen niet thuis was. Volgens Hamas en Islamitische Jihad, een extremistische groepering die internationaal eveneens wordt beschouwd als terreurorganisatie, zijn sinds de luchtaanvallen een week geleden begonnen twintig 'strijders' om het leven gekomen. Volgens Israël is het aantal veel hoger.

Gisteren werd ook opnieuw een hoog flatgebouw in Gaza door een luchtaanval verwoest. Volgens Israël zat er een belangrijke inlichtingenafdeling van terreurbeweging Hamas. Er zouden vanuit daar wapens worden ontwikkeld en aanvallen op Israëlische doelen worden gepland. In het pand zaten behalve woningen ook redacties van het Amerikaanse persbureau AP en het Arabische Al Jazeera. Voorafgaand aan het bombardement had Israël gewaarschuwd; mensen die in het gebouw verbleven, konden in allerijl vluchten.

AP zei in een reactie dat zijn journalisten niet in een pand zouden gaan zitten waar Hamas kantoor houdt, om eraan toe te voegen dat het niet met honderd procent zekerheid heeft kunnen vaststellen dat Hamas niet opereerde vanuit het gebouw. AP en andere mediaorganisaties hebben Israël om opheldering gevraagd.

Ook het internationale Committee to Protect Journalists uit zijn zorgen over de luchtaanval. Volgens de journalistenorganisatie leidt die tot de vraag of het Israëlische leger doelbewust media aanvalt om "verslaggeving van het menselijke leed in de Gazastrook te dwarsbomen". Het CPJ eist opening van zaken van Israël omdat mogelijk sprake is van een schending van het internationaal recht.

Bemiddelingspogingen

Premier Netanyahu zei gisteravond laat dat de luchtaanvallen in de Gazastrook zo lang als nodig doorgaan. Hamas-leider Ismail Haniyeh, die in Qatar zit, zei op zijn beurt dat het verzet van Hamas niet is gebroken.

Pogingen om te bemiddelen tussen beide partijen hebben ogenschijnlijk nog niets concreets opgeleverd. Onder meer de Verenigde Staten proberen, met gezant Hady Amr, partijen te overtuigen om te deëscaleren. Ook via de VN-Veiligheidsraad worden pogingen daartoe ondernomen, maar tot nu toe tevergeefs.

Sinds de aanvallen begin deze week begonnen zijn zeker 150 Palestijnen in de Gazastrook om het leven gekomen. Aan Israëlische kant vielen bij luchtaanvallen door Hamas tien doden. Het zijn de zwaarste gevechten sinds de Gaza-oorlog van 2014. De strijd heeft geleid tot grote spanningen en geweld in Israëlische steden met een gemengde bevolking, Joodse en Palestijnse Israëliërs.

Tegelijkertijd is er een tegenbeweging, zei correspondent Ankie Rechess eerder, van Arabieren en Joden die gezamenlijk de straat op gaan. "Die mensen laten daarmee zien dat ze niet van hun stuk zijn te krijgen door al dat geweld. Ik ben blij dat de normale stem door lijkt te komen."

