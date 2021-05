Wekdienst 16/5: Openingsceremonie Songfestival • Opnieuw pro-Palestijnse betogingen

wekdienst 15/5 - ANP

Goedemorgen! Vandaag begint officieel het Songfestival in Rotterdam en in meerdere Nederlandse steden worden opnieuw pro-Palestijnse demonstraties gehouden.

Net als gisteren vallen er in het hele land buien. Met als kanttekening dat de kans op regen in de kuststrook minder groot is. Daar kan ook vaker de zon doorbreken. De meeste regen valt in de middag en avond, soms vergezeld met hagel en onweer. Aan de kust wordt het zo'n 14 graden. In het binnenland kan de temperatuur oplopen tot 17 graden.

Weer 16/5 - Weerplaza

Ga je de weg op? Hier vind je het overzicht van de werkzaamheden. Check hier de dienstregeling voor het spoor. Wat kun je vandaag verwachten? In Rotterdam is de openingsceremonie van het Eurovisie Songfestival. De deelnemende artiesten worden bij de Cruise Terminal Rotterdam één voor één per boot afgezet, waarna ze worden geïnterviewd. Polen meldde zich gisteren op het laatste moment af voor de ceremonie vanwege een besmetting in de delegatie.

In verschillende steden in Nederland worden net als gisteren pro-Palestijnse betogingen gehouden. De initiatiefnemers van demonstraties in Eindhoven, Nijmegen, Groningen en Amsterdam willen solidariteit tonen met de Palestijnse bevolking nu het geweld tussen Israël en de Palestijnen weer is opgelaaid.

Het FC Barcelona van Oranje-vedette Lieke Martens strijdt vandaag tegen Chelsea in de finale van de Champions League.

In de eredivisie staat de laatste speelronde van het seizoen op het programma. Alle negen wedstrijden beginnen om 14.30 uur. De spanning zit met name nog in de staart van de ranglijst. Ontloopt Willem II of Emmen de play-offs om degradatie?

Wat heb je gemist? Opnieuw zijn er vannacht aanvallen geweest in Gaza en Israël. Het Israëlische leger voerde een aanval uit op het huis van Hamas-leider Yahya Sinwar. Het gebouw zou volledig verwoest zijn, maar ten tijde van de aanval was Sinwar niet aanwezig. Ook op andere plekken in Gaza zijn aanvallen geweest. Daarbij zijn zeker drie Palestijnen omgekomen, zeggen ziekenhuisbronnen tegen persbureau Reuters. Volgens de Arabische nieuwszender Al Jazeera raakten minstens 25 mensen gewond, onder wie kinderen. Israël had al gedreigd met nieuwe aanvallen. Een legerwoordvoerder liet gisteravond weten dat in de nacht van zaterdag op zondag installaties van Hamas en Islamitische Jihad doelwit zouden zijn. Ander nieuws uit de nacht: Man die als 11-jarige president Obama interviewde overleden: Damon Weaver is op 23-jarige leeftijd een natuurlijke dood gestorven, laat zijn familie weten. Verdere details zijn niet bekendgemaakt.

IS eist aanslag in Afghaanse moskee op: bij de ontploffing tijdens het vrijdaggebed vielen twaalf doden, onder wie de imam. In eerste instantie werd rekening gehouden met een aanslag van de Taliban, maar al snel veroordeelde die de aanslag.

Van Kalmthout wint eerste IndyCar-race en volgt racelegende Luyendyk op: De 20-jarige coureur uit Hoofddorp, in Amerika bekend als 'VeeKay', won de Grand Prix in Indianapolis. De laatste keer dat een Nederlander een race in de IndyCar-series won, was in 1998.

En dan nog even dit: Bondskanselier Angela Merkel zwaait in september na zestien jaar af. Wat heeft zij in die periode voor elkaar gekregen op het wereldtoneel? Nieuwsuur legt in deze serie 'de Merkeljaren' langs de meetlat aan de hand van interviews met Duitse en internationale prominenten. Op mondiaal niveau ontwikkelde Merkel zich tot een van de belangrijkste wereldleiders. Ze had een moeizame relatie met de Amerikaanse oud-president Trump, treffend vastgelegd op een foto van de onderhandelingen op de G7-top in juni 2018. John Bolton, nationaal veiligheidsadviseur onder Trump, was daarbij aanwezig en vertelt over dat moment:

'Het was voor eerst ooit dat de VS zich terugtrok uit een slotverklaring - NOS