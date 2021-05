Man die als 11-jarige president Obama interviewde overleden

De scholier die in 2009 even wereldberoemd werd door zijn interview met president Obama is op 23-jarige leeftijd overleden. Damon Weaver was 11 toen hij de jongste ooit werd die een zittende Amerikaanse president interviewde. Hij is een natuurlijke dood gestorven, laat zijn familie weten.

Weaver kreeg de kans om Obama te interviewen nadat hij al een gesprek heeft gehad met de vice-president en tevens huidige president Joe Biden. Daardoor viel de jongen op bij Obama die hem uitnodigde voor een interview.

Hij sprak de president onder meer over het onderwijs in de VS en armoede. Maar ook was er tijd om te praten over een van Obama's hobby's, basketbal.

Aan het einde van het interview gaf de president Weaver nog een compliment aan hem en zijn docenten. "Je hebt geweldig werk geleverd tijdens dit interview, dus iemand moet iets goed doen op die school", zei Obama. Vorig jaar studeerde Weaver af aan de universiteit in de staat Georgia. Hij studeerde algemene sociale wetenschappen.

