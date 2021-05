IS eist aanslag in Afghaanse moskee op

Terreurorganisatie IS heeft de aanslag opgeëist op een moskee in de Afghaanse hoofdstad Kabul waarbij afgelopen vrijdag zeker twaalf mensen omkwamen. Bij de ontploffing tijdens het vrijdaggebed kwam onder anderen de imam om. Vijftien mensen raakten gewond.

In eerste instantie werd rekening gehouden met een aanslag van de Taliban, maar al snel veroordeelde die de aanslag. Dinsdag sprak de Taliban nog een driedaagse wapenstilstand af met de Afghaanse regering vanwege het einde van de vastenmaand ramadan. Die wapenstilstand loopt vandaag af.

Het lijkt erop dat de partijen zich aan de afspraken hebben gehouden. Er zijn geen meldingen over directe gevechten tussen regeringstroepen en de Taliban.

De aanslag op de moskee werd door IS opgeëist via hun persbureau op berichtendienst Telegram. Een paar dagen voor de aanslag in de moskee was er ook een aanval op een Afghaanse school. Daarbij kwamen 80 mensen om. Vermoed wordt dat IS daar ook achter zit.