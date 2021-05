Huntelaar en Schalke bewijzen Dortmund dienst, Lewandowski naast Müller

Klaas-Jan Huntelaar had zijn aandeel in de derde seizoenzege van de koningsblauwen. Hij zag een penalty na een kwartier gestopt, maar de rebound was raak. Nadat André Silva en Evan N'Dicka de score hadden omgedraaid, kwam ook de assist bij de 2-2 van Blendi Idrizi op Huntelaars conto: het was een fraaie steekbal.

Ook VfL Wolfsburg kan zich zondag verzekeren van plaatsing voor de Champions League bij een punt of meer in de uitwedstrijd tegen nummer twee RB Leipzig, dat al een ticket op zak heeft. Kampioen Bayern München is ook al zeker van een nieuw avontuur in het kampioenenbal en speelde zaterdag met 2-2 gelijk bij SC Freiburg.

Lewandowski evenaart Bundesligarecord

Robert Lewandowski opende in het Schwarzwald-stadion de score voor Bayern en evenaarde het doelpuntenrecord in de Bundesliga van Gerd Müller. Net als zijn voorganger in de spits bij Bayern - in het seizoen 1971/1972 - scoorde Lewandowski al veertig keer in één seizoen.