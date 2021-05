Van Kalmthout wint eerste IndyCar-race en volgt racelegende Luyendyk op

Rinus van Kalmthout heeft voor het eerst een race in de prestigieuze IndyCar Series gewonnen. De 20-jarige coureur uit Hoofddorp, in Amerika bekend als 'VeeKay', won namens Ed Carpenter Racing de Grand Prix in Indianapolis.

De laatste keer dat een Nederlander een race in de IndyCar-series won, was in 1998. Racelegende Arie Luyendyk zegevierde toen in Las Vegas. Diezelfde Luyendyk - de leermeester van Van Kalmthout - won twee keer de befaamde Indy 500 in Indianapolis (1990 en 1997), niet te verwarren met de race van vandaag.