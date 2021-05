Trainer Snoei na horrorweek met De Graafschap: 'Hoe zuur kan het zijn?'

De ontreddering in Doetinchem is groot. Promoveren naar de eredivisie was het doel vanaf dag één. Uiteindelijk zag De Graafschap na een horrorweek het laatste draadje richting de hoogste klasse van het Nederlands voetbal doorgeknipt worden.

De Graafschap had acht dagen geleden alles in eigen hand. Een overwinning op Jong Ajax of Helmond Sport was voldoende om te promoveren. Dat lukte niet. De strohalm van de play-offs werd ook een drama. "Dit is pijnlijker dan degradatie", vindt Ted van de Pavert, een van de belangrijke steunpilaren van Snoei in het veld.

"In acht dagen geven we een seizoen weg. Dit zijn allemaal harde klappen. We begonnen nog aardig tegen Roda, maar na de 2-2 klapte het in elkaar. We hebben even tijd nodig om dit te analyseren. In ruim een week is het seizoen mislukt, ondanks dat we een groot aantal punten hebben vergaard"', aldus de aanvoerder van De Graafschap.