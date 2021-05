Drama Oranje-afvaller Babel compleet als hij met Galatasaray titel nét misloopt

Ryan Babel moet zijn tweede deceptie van de week slikken. Vrijdag liet bondscoach Frank de Boer de 34-jarige aanvaller buiten de voorselectie voor het EK, zaterdag moest hij met Galatasaray de Turkse titel aan Besiktas laten.

In de bloedstollende apotheose van de Süper Lig ging Besiktas de laatste speelronde in als koploper, met evenveel punten als Galatasaray maar een beter doelsaldo, en met twee punten meer dan Fenerbahçe.

Virtueel kampioen na goal Babel

Mede door een goal van Babel had Galatasaray vier dagen geleden met 4-1 gewonnen bij Denizlispor en de 23-voudig kampioen ging zaterdag bij Malatyaspor voor zijn laatste kans. Ook Ryan Donk deed mee bij Galatasaray. Toen Babel zijn team in de 60ste minuut aan de 2-1 hielp, was Galatasaray even virtueel kampioen. Besiktas stond op dat moment 1-1 bij Göztepe.

In de 69ste minuut kreeg Besiktas echter een strafschop en Rachid Ghezzal ging achter de bal staan. De Algerijn had zijn zenuwen in bedwang en scoorde. Galatasaray kwam nog op 3-1, Fenerbahçe won door twee late goals met 2-1 bij Kayserispor, maar Besiktas hield de voorsprong tot het einde vast, waardoor de top-3 voor de laatste speelronde ook de eindstand werd.

Het verschil was miniem met een verschil in doelsaldo van +45 en +44. Besiktas werd voor de zestiende keer kampioen in de Süper Lig. De vorige titel dateerde van 2017, toen stond Babel juist bij Besiktas onder contract.