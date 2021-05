Ook vannacht aanvallen op Tel Aviv en Gaza, huis Hamas-leider geraakt

Opnieuw zijn er vannacht aanvallen geweest in Gaza en Israël. Het Israëlische leger voerde een aanval uit op het huis van Hamas-leider Yahya Sinwar. Het gebouw zou volledig verwoest zijn, maar ten tijde van de aanval was Sinwar niet aanwezig.

Ook op andere plekken in Gaza zijn aanvallen geweest. Daarbij zijn zeker drie Palestijnen omgekomen, zeggen ziekenhuisbronnen tegen persbureau Reuters. Een onbekend aantal raakte gewond.

Israël had al gedreigd met nieuwe aanvallen. Een legerwoordvoerder liet gisteravond weten dat in de nacht van zaterdag op zondag installaties van Hamas en Islamitische Jihad doelwit zullen zijn.

Raketten op Tel Aviv

Kort voor de Israëlische aanvallen werden vanuit Gaza raketten afgevuurd op doelen in Israël. De Israëlische luchtafweer kwam daarna in werking. Verschillende raketten werden door Iron Dome onderschept.

Onder meer in Tel Aviv en omgeving is het luchtalarm afgegaan, zegt het Israëlische leger. Ook in het midden van het land zou het luchtalarm zijn afgegaan. Op Twitter spreekt het leger van een spervuur van raketten door Hamas.

Hamas dreigde een paar uur voor de aanval raketten op Tel Aviv af te vuren. Of er doelwitten zijn geraakt en of er slachtoffers zijn, is niet bevestigd. Volgens persbureau AP zou een man zijn omgekomen nadat een raket op zijn huis is terecht gekomen.

Mediagebouw vernietigd

De raketaanvallen op Israël volgen nadat het Israëlische leger een dag ervoor een flatgebouw in Gaza-Stad met raketten had vernietigd. In het gebouw zaten kantoren van mediaorganisaties Al Jazeera en AP. Volgens Israël werd het gebouw ook gebruikt door de inlichtingendienst van Hamas en de extremistische organisatie Islamitische Jihad. Bij de aanval vielen geen gewonden omdat Israël van tevoren had gewaarschuwd, zodat het gebouw kon worden ontruimd.

Op een video op YouTube is te zien hoe de journalisten het gebouw ontruimen, na de waarschuwing: