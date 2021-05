Biden belt met Netanyahu en Abbas na raketaanval op mediagebouw Gaza

Zwarte rook boven Gaza na Israëlische aanvallen - AFP

De Amerikaanse president Biden heeft telefoongesprekken gevoerd met de Israëlische premier Netayanhu en de Palestijnse president Abbas over de geweldsescalatie tussen Israël en de Palestijnen. Biden belde met hen nadat eerder op de dag de Israëlische luchtmacht een flatgebouw in Gaza-Stad met raketten had vernietigd. In het gebouw zaten kantoren van mediaorganisaties Al Jazeera en Associated Press. Er vielen geen gewonden omdat Israël van tevoren had gewaarschuwd, zodat het gebouw kon worden ontruimd. Volgens Israël werd het gebouw ook gebruikt door de inlichtingendienst van Hamas en de extremistische organisatie Islamitische Jihad. Op een video op YouTube is te zien hoe de journalisten het gebouw ontruimen, na de waarschuwing:

Biden had Netanyahu eerder deze week ook al gesproken, met Abbas was er nog geen contact geweest sinds de inauguratie van de Amerikaanse president in januari van dit jaar. Abbas is de president van de Palestijnse Autoriteit die het op de Westelijke Jordaanoever voor het zeggen heeft. Gaza, waarvandaan raketten op Israël worden afgeschoten, wordt bestuurd door Hamas. Abbas drong er bij Biden op aan om in het conflict in te grijpen en een eind te maken aan de Israëlische aanvallen op de Palestijnen. Volgens het Palestijnse persbureau Wafa heeft Biden gezegd dat de Verenigde Staten "proberen om met de betrokken partijen het geweld te verminderen". Wafa meldt dat Biden ook heeft gezegd dat hij tegen de uitzetting van Palestijnen uit de wijk Sheikh Jarrah in Oost-Jeruzalem is. Die uitzetting was de aanleiding voor het oplaaien van het geweld. Hij zou ook steun hebben uitgesproken voor een tweestaten-oplossing. Premier Netanyahu heeft Biden verzekerd dat het Israëlische leger er alles aan doet om te voorkomen dat er bij de aanvallen onschuldige slachtoffers vallen. De Amerikaanse president zei dat Israël het recht heeft zichzelf te verdedigen tegen de raketaanvallen van Hamas en andere terroristische groepen in de Gazastrook. Netanyahu bedankte Biden voor die steun. Sinds het conflict begon zijn er 158 Palestijnen omgekomen in de Gazastrook en op de Westelijke Jordaanoever, zo melden Palestijnse bronnen. Aan Israëlische kant vielen tien doden.

Journalisten van wie de kantoren werden vernietigd poseerden bij de brokstukken van het ingestorte gebouw: