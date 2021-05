Eerste FA Cup voor Leicester; VAR voorkomt vlak voor tijd gelijkmaker Chelsea

Aan de andere kant was het spits Jamie Vardy die voor gevaar zorgde met een kloeke kopbal. Het tempo ging in de tweede helft nog verder omhoog en Leicester gedijde stukken beter onder de opgevoerde intensiteit. Met nog een half uur te gaan brak Youri Tielemans de ban met een onhoudbaar schot in de linkerhoek.

Er waren 21.000 toeschouwers toegestaan op Wembley en die zorgden voor de gewenste sfeer in finale van het Engelse bekertoernooi. De bepalende factor in de eerste helft bij Chelsea was onmiskenbaar Hakim Ziyech. De oud-Ajacied stond met regelmaat aan de basis van de Londense aanvallen. Mason Mount en Timo Werner misten echter opzichtig.

In 2016 werd het Leicester City van coach Claudio Ranieri voor het eerst kampioen van Engeland en zaterdag heeft de club voor het eerst de FA Cup veroverd. Brendan Rodgers, de huidige manager, leidde zijn team in de finale naar een 1-0 zege op Chelsea.

Zonder de gewisselde Ziyech joeg Chelsea op de gelijkmaker, maar doelman Kasper Schmeichel had enkele geweldige reddingen in huis. Een minuut voor tijd mocht Chelsea toch juichen toen invaller Ben Chilwell leek te scoren. Dat juichen was van korte duur, want de VAR had buitenspel geconstateerd. Geen gelijkmaker.

Na de verloren finales van 1949, 1961, 1963 en 1969 was het eindelijk prijs voor Leicester City. Voor Chelsea wacht op 29 mei nog een nieuwe strijd om de beker met de grote oren. Manchester City is op 29 mei de tegenstander in de finale van de Champions League.