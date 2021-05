Kroatië laat punt liggen; Oranje-volleyballers zeker van deelname aan EK

De Nederlandse volleyballers zijn verzekerd van deelname aan het EK, dat in september plaatsvindt in Tsjechië, Polen, Estland en Finland.

Oranje speelt zondag in de kwalificatiereeks in Apeldoorn nog tegen Kroatië, maar omdat de Kroaten zaterdag met 'slechts' 3-2 van Zweden wonnen (en daardoor twee punten pakten in plaats van drie) is Nederland nu al zeker van de winst in groep A.

Vorige week was Oranje in Zadar met 3-1 te sterk voor Kroatië.

Zaterdag wonnen de Nederlandse volleybalmannen ook hun derde wedstrijd in de EK-kwalificatiepoule. Ze waren met 3-1 (25-17, 25-21, 19-25, 25-17) te sterk voor Zweden.