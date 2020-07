KLM informeert vakbonden over ontslagen

KLM heeft de meeste vakbonden geïnformeerd over de reorganisatieplannen en het aantal mensen dat ontslagen wordt. Dat aantal is niet nog niet publiekelijk bekendgemaakt.

"Morgen wordt de raad van commissarissen geïnformeerd, en donderdag wordt in Parijs verder gepraat over de reorganisatie", zegt NOS-economieverslaggever Wessel de Jong. Vrijdag worden de details door KLM-directeur Pieter Elbers bekendgemaakt. Dan worden ook de kwartaalcijfers gepubliceerd.

In ieder geval vakbonden De Unie, FNV Luchtvaart, de Vereniging van Nederlands Cabinepersoneel en de Vereniging van KLM Professionals waren bij de bijeenkomst aanwezig.

Sociaal plan

Eind juni werd, na twee maanden onderhandelen, het steunpakket voor KLM bekendgemaakt door het kabinet. Het gaat in totaal om een bedrag van 3,4 miljard euro: een lening van 1 miljard en 2,4 miljard als garantie voor commerciële leningen. Daarvoor stelde het kabinet wel voorwaarden, zoals een kostenreductie van 15 procent.

Die bezuinigingen leiden tot ontslagen. Hoeveel mensen hun baan kwijtraken, wordt vrijdag bekend. Vanaf half augustus wordt er met de bonden onderhandeld over een sociaal plan. Dat gaat over de vraag hoe de ontslagen in zijn werk zullen gaan.

Korten salarissen

Een andere voorwaarde is het korten van het salaris van mensen die ruim drie keer modaal verdienen met minimaal 20 procent. De piloten, tevens aandeelhouders, vinden overigens dat dat in strijd is met het internationaal recht en willen dat er opnieuw onderhandeld wordt over die voorwaarde.

Ook mag KLM geen dividend en bonussen uitbetalen zolang de lening loopt, en moet het aantal nachtvluchten worden verlaagd. De lening van de staat loopt tot eind 2025 en wordt in delen verstrekt. Een nieuw gedeelte wordt uitgekeerd als de voorwaarden zijn vervuld.