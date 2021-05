NAC via machteloos Volendam naar halve finales play-offs om promotie

NAC Breda heeft zich probleemloos geplaatst voor de tweede ronde van de play-offs om een plaats in de eredivisie. De Brabanders wonnen thuis met 4-1 van mede-eerstedivisionist FC Volendam.

Eerder dit seizoen won NAC in Breda met 3-0 en verloor het in Volendam met 2-1. Nu kwam het na een halfuur op 1-0 door Kaj de Rooij, die op aangeven van Robin Schouten bij de tweede paal raak volleyde.

NAC-doelman Nick Olij hield Samuele Mulattieri en Boy Deul van de 1-1 af en kort na rust scoorde Moise Adiléhou uit een corner. Na een uur kon Lewis Fiorini het halve veld oversteken en de 3-0 binnen schuiven. Na Mulattieri's 3-1 (hij schoot raak uit de draai) maakte Michaël Maria er 4-1 van. In blessuretijd keerde Olij nog een Volendamse strafschop van Feyenoord-huurling Francesco Antonucci.

Programma: FC Emmen, Willem II of RKC Waalwijk

Later op zaterdag speelt De Graafschap tegen Roda JC Kerkrade (18.45 uur) en Almere City FC tegen NEC (21.00 uur).

NAC speelt donderdag in de halve finales een uitwedstrijd tegen de nummer zestien van de eredivisie, FC Emmen, Willem II of (in theorie) RKC Waalwijk. De winnaar van de finale op zondag 23 mei promoveert naar de eredivisie.