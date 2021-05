Eredivisiedroom De Graafschap nu echt voorbij na genadeklap Roda JC

Al snel kwam Roda in Doetinchem op voorsprong. Na zwak terugkoppen van Daryl van Mieghem trof Dylan Vente doel. Enkele minuten later maakte Van Mieghem zijn fout goed door uit een pass van Roland Baas te scoren. Ted van de Pavert kopte de 2-1 ruststand op het bord.

De Superboeren verloren in de eerste ronde van de play-offs om een plaats in de eredivisie in eigen huis met 3-2 van Roda JC Kerkrade, nadat ze lange tijd met 2-1 voorstonden.

Na de deceptie van het weggeven van de tweede plaats in de Keuken Kampioen Divisie en daaraan gekoppelde rechtstreekse promotie naar de eredivisie is er nu de genadeklap voor De Graafschap.

Eerder dit seizoen won NAC in Breda met 3-0 en verloor het in Volendam met 2-1. Nu kwam het na een halfuur op 1-0 door Kaj de Rooij, die op aangeven van Robin Schouten bij de tweede paal raak volleyde.

Daarna was De Graafschap de kluts kwijt. Na geschutter van Elmo Lieftink ging Roda - opnieuw via Goppel - er met de winst vandoor.

De Graafschap, dat dit seizoen Roda uit (1-3) en thuis (4-1) had verslagen, was kort na de rust bij een scrimmage dicht bij 3-1, maar kreeg daarna amper kansen. Aan de overkant scoorde Tijmen Goppel met een volley plots de 2-2.

NAC-doelman Nick Olij hield Samuele Mulattieri en Boy Deul van de 1-1 af en kort na rust scoorde Moise Adiléhou uit een corner. Na een uur kon Lewis Fiorini het halve veld oversteken en de 3-0 binnen schuiven.

Na Mulattieri's 3-1 (hij schoot raak uit de draai) maakte Michaël Maria er 4-1 van. In blessuretijd keerde Olij nog een Volendamse strafschop van Feyenoord-huurling Francesco Antonucci.

Programma: FC Emmen, Willem II of RKC Waalwijk

Roda JC speelt donderdag in de halve finales tegen de winnaar van de wedstrijd tussen Almere City FC en NEC later op zaterdag. NAC neemt het op tegen de nummer zestien van de eredivisie, FC Emmen, Willem II of (in theorie) RKC Waalwijk. De winnaar van de finale op zondag 23 mei promoveert naar de eredivisie.