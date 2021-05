Onbekenden gooien ruiten in bij Vlaardingse persfotograaf

Onbekenden hebben gisteravond stenen door de ramen gegooid van de woning van persfotograaf Joey Bremer in Vlaardingen. Een van de stenen vloog door de ruit van de slaapkamer van Bremers moeder, die net naar bed ging. Ze werd niet geraakt.

"Mijn moeder heeft niets hiermee te maken. Voor hetzelfde geld was zij wel geraakt", reageert Bremer bij Rijnmond.

Het incident volgt na bijna een week van bedreigingen door Feyenoordfans, Zij zijn boos op de fotograaf omdat hij foto's maakte bij de aanhouding van een aantal Feyenoordsupporters in Vlaardingen, vorige week zondag. De politie arresteerde toen dertien mensen, die mogelijk uit waren op een confrontatie met Ajaxsupporters.

"Ze riepen dat ze mijn 'kankerschedel' wel zouden inslaan en ze gingen mij neersteken. Een aantal van die gasten heeft mij per auto ook gevolgd", aldus Bremer. Hij zegt in de loop van de week meermalen te zijn bedreigd en schakelde de politie en PersVeilig in. PersVeilig is een initiatief van journalistenvakbond NVJ, het Nederlands Genootschap van Hoofdredacteuren, politie en justitie om journalisten veilig hun werk te kunnen laten doen.

Zes stenen

Het is niet duidelijk of het huis van Bremer extra beveiligd werd. Hij zegt dat er zes stenen naar zijn huis zijn gegooid. De persfotograaf heeft aangifte bij de politie gedaan.

Politie, justitie en de gemeente Vlaardingen trekken in deze zaak gezamenlijk op. De partijen willen niet veel kwijt over de gebeurtenissen en het onderzoek.

Vorige week werden ook in Doetinchem journalisten bedreigd. Daar werd een persfotograaf besprongen en geslagen door een aantal aanhangers van voetbalclub De Graafschap. Vorige maand werd een fotojournalist in Lunteren met een shovel de sloot in geduwd.