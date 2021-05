Hockeyers Bloemendaal kampioen na opmerkelijke rode kaart Kampong

De hockeyers van Bloemendaal zijn voor de 21ste keer landskampioen geworden. De ploeg was Kampong net als afgelopen donderdag de baas na shoot-outs, nadat de wedstrijd in reguliere speeltijd in 2-2 was geëindigd.

Kampong kwam op voorsprong toen Robbert Kemperman uit de rebound na een strafcorner scoorde. Thierry Brinkman maakte gelijk voor de regerend landskampioen uit een voorzet van Floris Wortelboer.

Silas Lageman tikte de 1-2 binnen voor Kampong, nadat de lage push van Jip Janssen via een stick de lucht in kwam.

De Ridder duwt stick in buik Brinkman

Daarna bezorgde Floris de Ridder zijn ploeg Kampong grote problemen. Hij duwde de stick van Brinkman in diens buik na een duel, wat hem - na overleg met de videoscheidsrechter - een rode kaart opleverde.

Bekijk hieronder de actie die Kampong-speler De Ridder de rode kaart opleverde.