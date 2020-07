Kabinet wil geen landelijke mondkapjesplicht in openbare ruimte

Er komt geen landelijke plicht om een mondkapje te dragen in de openbare ruimte, zo zeggen bronnen in Den Haag tegen de NOS. Het kabinet gaat dit waarschijnlijk morgen bekendmaken. Het wordt vermoedelijk wel mogelijk voor burgemeesters om op kleine schaal, plaatselijk, het dragen van mondkapjes in te voeren.

Vandaag kwam het Outbreak Management Team (OMT) bij elkaar om een nieuw advies op te stellen over het effect van het dragen van neus- en mondbedekking.

Geen aanleiding

Het kabinet ziet geen reden om het gebruik van mondkapjes aan te scherpen. In het openbaar vervoer zijn mondkapjes nu wel verplicht, omdat reizigers onvoldoende afstand van elkaar kunnen houden.

Morgen vergadert het Veiligheidsberaad in Utrecht, dat zijn de 25 Nederlandse veiligheidsregio's bij elkaar. Een van de ministers van het kabinet zal daar ook bij zijn en dan worden de coronamaatregelen definitief besproken.

De bestuurders hopen op maatregelen op regionaal niveau. Amsterdam en Rotterdam bijvoorbeeld, willen een mondkapjesplicht in hun stad kunnen invoeren. Het OMT-advies over de mondkapjes zal bij het Veiligheidsberaad op tafel liggen.

Vandaag reageerden toeristen in Amsterdam verbaasd dat we in Nederland geen mondkapjes dragen: