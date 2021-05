Eerste profzege Lafay in Giro; favorieten houden zich stil op slotklim

Victor Lafay heeft de achtste rit in de Giro d'Italia gewonnen. De Fransman van Cofidis liet op de slotklim zijn acht vluchtmaten achter zich. Voor Lafay is het zijn eerste profzege.

De Italiaanse veteraan Francesco Gavazzi finishte als tweede, de Duitser Nikias Arndt derde. De Hongaar Attila Valter behoudt de roze leiderstrui. De favorieten voor de eindzege hielden zich stil op de slotklim.

Avonturiers

Etappe acht, een rit over 170 kilometer van Foggia naar Guardia Sanframondi, was er een voor avonturier. Vanaf de start was er een spervuur aan demarrages. Ritwinnaar Gino Mäder probeerde het, Gianluca Brambilla en ook klassementsrenner Egan Bernal reed even voor het peloton uit.

Uiteindelijk slaagden negen renners erin om weg te komen. De 25-jarige Lafay had vooraan gezelschap van Victor Campenaerts, Kobe Goossens, Nelson Oliveira, Gavazzi, Giovanni Carboni, Arndt, Fernando Gaviria en Alexis Gougeard.