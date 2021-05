Juventus klopt kampioen Inter en houdt zicht op Champions League

Matthijs de Ligt (l) en Juan Cuadrado (m) vieren de zege op Inter - EPA

Juventus heeft de hoop levend gehouden op een plaats in de Champions League voor komend seizoen. De onttroonde kampioen van Italië versloeg in een meeslepend gevecht de nieuwe kampioen Internazionale thuis met 3-2. Atalanta plaatste zich voor het derde achtereenvolgende seizoen voor het hoofdtoernooi van de Champions League. Het elftal van trainer Gian Piero Gasperini won bij Genoa met 4-3 en is daardoor in de Serie A zeker van een plek bij de eerste vier. Juventus steeg op de voorlaatste speeldag naar de belangrijke vierde plaats met twee punten meer dan nummer vijf Napoli, dat zondag de uitwedstrijd bij Fiorentina speelt.

Serie A - NOS

De zege van Juventus was zwaarbevochten en kwam in de slotfase tot stand door een omstreden strafschop, die door Juan Cuadrado werd benut. Juventus speelde door een rode kaart voor Rodrigo Bentancur bijna de hele tweede helft met tien man. De Ligt veroorzaakt strafschop Voor Inter, met Stefan de Vrij in de basis, stond er in Turijn weinig meer op het spel. Voor Juventus, met Matthijs de Ligt in de verdediging, heel veel. De thuisclub kwam op 1-0 via een strafschop van Cristiano Ronaldo en tien minuten later stond het 1-1: Romelu Lukaku benutte een door De Ligt veroorzaakte penalty.

Romelu Lukaku en Giorgio Chiellini - AFP

Vervolgens schoot Juan Cuadrado op slag van rust Juventus op 2-1, kreeg de thuisclub en rode kaart en brak een bizarre slotfase aan. Giorgio Chiellini tekende zeven minuten voor tijd voor de gelijkmaker door de bal zelf over de doellijn te drukken: 2-2. Met de moed der wanhoop zocht Juventus daarna met een man minder naar een opening. Die werd geforceerd door Cuadrado, die een cadeautje van elf meter benutte. Atalanta zeker van Champions League Atalanta won bij Genoa met 4-3, na een voorsprong van 3-0 bij rust, en is nu zeker van een Champions League-ticket. Oranje-internationals Hans Hateboer en Marten de Roon deden de gehele wedstrijd mee bij Atalanta. Oud-PSV'er Sam Lammers viel in de 57ste minuut in. Kevin Strootman bleef bij Genoa op de reservebank.

Hans Hateboer (l) voor Atalanta in duel met Genoa-speler Nicolo Rovella - EPA