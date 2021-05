Atalanta plaatst zich opnieuw voor Champions League door zege op Genoa

Atalanta heeft zich voor het derde achtereenvolgende seizoen geplaatst voor het hoofdtoernooi van de Champions League. Het elftal van trainer Gian Piero Gasperini won bij Genoa met 4-3 en is daardoor in de Serie A zeker van een plek bij de eerste vier.

Oranje-internationals Hans Hateboer en Marten de Roon deden de gehele wedstrijd mee bij Atalanta. Oud-PSV'er Sam Lammers viel in de 57ste minuut in. Kevin Strootman bleef bij Genoa op de reservebank.

Atalanta leek de wedstrijd in de eerste helft al beslist te hebben. De bezoekers leidden na 45 minuten met 3-0. Duvan Zapata, Ruslan Malinovski en Robin Gosens scoorden. Bij de treffer van Gosens kwam de assist op naam van Hateboer, met zijn hoofd.

Toch nog problemen

Na rust maakte Atalanta het zichzelf nog onnodig moeilijk. Eldor Shomurodov bracht Genoa in de 48ste minuut terug, waarna Mario Pasalic Atalanta snel op 1-4 zette. Halverwege de tweede helft benutte Goran Pandev een strafschop voor Genoa, waarna Shomurodov in de 84ste minuut het met de 3-4 alsnog spannend liet worden.

Atalanta hield echter stand en neemt na 37 speelronden de tweede plaats in met 78 punten. Dat zijn zes punten meer dan nummer vijf Juventus. De onttroonde landskampioen kan in punten nog wel op gelijke hoogte komen, maar het resultaat in onderlinge duels is in het voordeel van Atalanta.