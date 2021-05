Pro-Palestijnse betogingen in Den Haag en andere Europese steden

In een groot aantal Europese steden zijn mensen de straat opgegaan om hun solidariteit met de Palestijnen te betuigen in het conflict met Israël. Onder meer in Londen, Parijs, Berlijn, Madrid en Den Haag waren protesten. Op verschillende plekken waren ongeregeldheden of greep de politie in omdat coronamaatregelen werden genegeerd. Palestijnen herdenken vandaag de Nakba, ofwel catastrofe. De term staat voor de periode rond 1948, waarin de staat Israël werd gevormd en veel Palestijnen uit hun woonoorden werden verdreven.

In Den Haag waren op meerdere plaatsen bijeenkomsten. In totaal waren daarbij zo'n 2000 mensen aanwezig, meldden NOS-verslaggevers. Volgens een verslaggever ter plekke ging het er gemoedelijk aan toe. Op alle protestlocaties waren stippen aangebracht waar mensen moesten staan om afstand te houden, al dat lukte niet altijd. Er werd regelmatig vanaf de podia gevraagd om afstand te houden.

Enkele aanhoudingen

Op het Plein en het Malieveld hadden veel mensen Palestijnse vlaggen of protestborden bij zich met teksten als 'Palestine is justice' of 'Stop stealing our homes'. Op de Hofplaats werd gedemonstreerd door een groep die zich Students for Palestine noemt.

Na afloop sloeg de sfeer in Den Haag even om toen de politie wilde verhinderen dat een groep betogers naar het centrum ging. Er werd met stenen gegooid, waarna een handvol mensen werd opgepakt. Het exacte aantal kon de politie nog niet geven.

Er werd ook een man aangehouden die met de demonstranten in discussie wilde. Toen hij door de politie werd aangesproken sloeg hij een agent en gebruikte hij een taser. De agent raakte door de klap gewond.

Andere Europese steden

In Londen was een grote mensenmassa met Palestijnse vlaggen op de been in Hyde Park. In Parijs gold een demonstratieverbod, maar er kwamen volgens Franse media toch enkele honderden mensen bijeen. De politie was massaal aanwezig en gebruikte traangas en het waterkanon om hen uiteen te drijven. In andere Franse steden waren vreedzame protesten.

Ook in Berlijn kwam het tot ongeregeldheden. Daar waren zo'n 3500 mensen op de been. Er werden stenen en flessen naar de politie gegooid.