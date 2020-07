NVWA en slachterijen bereiken akkoord, maar oneens over verdovingen

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en twee slachterijen zeggen een akkoord te hebben bereikt over het slachten in aanloop naar het Offerfeest. Maar hoewel de NVWA zegt toestemming te hebben gegeven voor verdoofd slachten, zegt een van de slachterijen dat ze onverdoofd mogen slachten.

De toezichthouder verbood afgelopen zaterdag acht slachterijen om te slachten in aanloop naar het islamitische feest, omdat in hun plan van aanpak de coronaregels niet goed zouden worden nageleefd. Slachthuizen moeten voorafgaand aan het Offerfeest, dat komende donderdag begint, extra maatregelen nemen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Ze zijn verplicht om van tevoren een plan van aanpak in te dienen.

Verdoofd of onverdoofd slachten maakt uit voor de coronaregels, zegt de NVWA. Bij verdoofd slachten kan een dierenarts afstand houden, terwijl die dichterbij moet staan bij onverdoofd slachten. Volgens de advocaat van de slachterijen gaat de discussie niet over verdoofd of onverdoofd slachten.

Kort geding

Twee slachterijen uit Harderwijk en Nijkerk spanden een kort geding aan naar aanleiding van het verbod van de NVWA. De rechter oordeelde gisteren dat de NVWA opnieuw naar de voorstellen van de slachterijen moest kijken.

De twee slachterijen kwamen daarna met nieuwe plannen met extra maatregelen nemen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Die plannen zijn nu door de NVWA goedgekeurd. Maar de slachterijen en de NVWA zeggen iets anders over het verdoofd slachten.

"Wij gaan gewoon onverdoofd slachten", zegt Abdurrahim Ipekci, van de slachterij in Harderwijk. "We hebben vandaag met de NVWA om tafel gezeten, ze hebben ons ook gefeliciteerd. We mogen onze klanten weer bedienen."