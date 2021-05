Waarom vandaag een extra beladen dag is voor Palestijnen

Palestijnen demonstreren in Ramallah - AFP

"15 mei, de dag waarop we de Nakba herdenken, is voor ons Palestijnen een heel symbolische dag. Het is de dag waarop we herinneren wat er met ons volk is gebeurd, met onze grootouders in 1948", zegt Sabreen Taha, een Palestijnse journalist uit Oost-Jeruzalem. "Normaal gesproken zijn er op deze dag op verschillende plekken protesten. Die eindigen vaak in confrontaties met de Israëlische militairen. Palestijnen gooien stenen, en de militairen reageren met granaten en rubberen kogels. De volgende dag is het meestal wel weer kalmer. Maar nu er al een week zoveel gewelddadigheden zijn weet ik niet wat ik moet verwachten", zegt Taha.

15 mei is jaarlijks een dag van protest voor Palestijnen over de hele wereld. Nakba is het Arabische woord voor catastrofe. Op die dag herdenken Palestijnen dat na de vorming van de staat Israël in 1948 honderdduizenden Palestijnen werden verdreven of op de vlucht sloegen. Volgens de Verenigde Naties zijn er ruim 5,6 miljoen geregistreerde Palestijnse vluchtelingen. Honderdduizenden wonen na al die jaren nog steeds in vluchtelingenkampen in Oost-Jeruzalem, Gaza, de Westelijke Jordaanoever, Jordanië, Libanon, Syrië.

"Deze dag betekent heel veel voor ons", zegt Ashraf Al-Nabali. Hij woont nu in Ramallah op de Westelijke Jordaanoever, maar zijn familie komt oorspronkelijk uit een klein dorpje in de buurt van Ramla, waar ze niet meer mogen wonen. "Ik ben zelf een vluchteling en het is voor mij belangrijk dat we onze geschiedenis blijven herinneren. Ik voel het ook als een verantwoordelijkheid om de verhalen van mijn opa en oma over de Nakba en de tijd ervoor in leven te houden.", zegt Al-Nabali Jarenlang hielden veel gevluchte Palestijnen hun huissleutel, in de hoop dat ze weer terug zouden kunnen naar hun woning. Maar de tijdelijke toevluchtsoorden werden voor velen een permanente woonplek. En de sleutel werd het symbool voor de Nakba. Ook de opa van Al-Nabali heeft zijn huissleutels nog: "Al die tijd heeft hij die bewaard, want het blijft zijn droom en hoop dat hij ooit terug kan naar zijn huis."

Palestijnse vrouw in een vluchtelingenkamp op Westelijke Jordaanoever - EPA

Volgens Al-Nabali laat het zien waarom de situatie in Sheikh Jarrah in Oost-Jeruzalem zo gevoelig ligt. In die wijk liepen de spanningen afgelopen week flink op omdat Palestijnse families uit hun huis gezet zouden worden. De gezinnen moeten van de Israëlische rechter plaatsmaken voor Joodse kolonisten. "Dit is echt een big deal voor ons. Wij Palestijnen moesten in 1948 al onze huizen verlaten en die hebben we nooit meer terug gekregen. Dat kunnen we niet nog een keer laten gebeuren", zegt Al-Nabali.

In de wijk Sheikh Jarrah wonen veel Palestijnen die tijdens de oorlog rond de oprichting van Israël in 1948 moesten vluchten uit hun dorpen en steden. Maar volgens de Israëlische autoriteiten is de grond waarop de Palestijnen wonen, in de wijk Sheikh Jarrah in Oost-Jeruzalem, niet van hen. Voor 1948 zou de grond namelijk eigendom zijn geweest van Joodse organisaties. Daarom moeten de Palestijnen vertrekken. Volgens de Verenigde Naties worden ruim 200 gezinnen in Oost-Jeruzalem om die reden bedreigd met uitzetting, in totaal bijna duizend mensen.