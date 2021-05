Blessure houdt Zlatan alsnog van vijfde EK af met Zweden

Zlatan Ibrahimovic zal komende zomer toch niet actief zijn op het Europees kampioenschap. De Zweedse spits heeft bondscoach Janne Andersson laten weten niet op tijd fit te zijn voor het toernooi.

Ibrahimovic, die in maart bekendmaakte na vijf jaar afwezigheid zijn rentree te maken bij de nationale ploeg, raakte zondag geblesseerd aan zijn knie in het duel met Juventus. In eerste instantie leek er weinig aan de hand en verwachtte AC Milan in het laatste competitieduel met Atalanta te kunnen beschikken over de lange spits.