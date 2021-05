Welten zet streep door EK, Spelen onzeker door blessure: 'Vrees het ergste'

Of ze met haar ploeggenoten van het Nederlands elftal over twee maanden in het vliegtuig richting Tokio stapt, is hoogst onzeker, zo gaf ze zelf aan. "Dat zal moeten blijken."

Pees beschadigd?

Als ervaringsdeskundige temperde Welten, goed voor 212 interlands op haar curriculum vitae, alvast het optimisme. "Als het een verrekking blijkt te zijn, mag ik heel blij zijn."

De hockeyster, die een MRI-scan wacht, is voorbereid op slecht nieuws. "Ik heb eerder al een soortgelijke blessure opgelopen, al was dat toen aan mijn andere been. Destijds had ik een scheur in mijn hamstring en dit voelt precies hetzelfde aan. De vraag is alleen of mijn pees ook beschadigd is. Dat zal nader onderzoek moeten uitwijzen. Zoals het nu aanvoelt, vrees ik voor het ergste."