Protest op de Dam over trage afhandeling toeslagenaffaire

Op de Dam in Amsterdam demonstreren zo'n 150 mensen tegen de trage afhandeling van de kinderopvangtoeslagenaffaire. Onder hen zijn gedupeerden die de toeslag voor kinderopvang moesten terugbetalen, maar ook actiegroepen, lokale politieke partijen en mensen die op persoonlijke titel meedoen.

Een van de gedupeerden is Eefke Postma. "Ze spelen schone schijn, maar het is eigenlijk te triest voor woorden", zei ze in het NOS Radio 1 Journaal over de afhandeling door de Belastingdienst. "De bewijslast ligt nog steeds bij ons."

Het kabinet beloofde in december dat in de daaropvolgende vier maanden alle gedupeerden 30.000 euro compensatie zouden krijgen. Vorige maand hadden zich 25.600 mensen aangemeld. Op 1 mei had minder dan de helft daarvan zijn compensatie binnen.

"Het is elke keer heel moeizaam en het verloopt gewoon heel stroef", zei Postma. "Gelukkig heb ik een advocaat die me bijstaat. Dat dat nodig is, is te triest voor woorden. Maar de strijd gaat gewoon door."

'Iedereen voor eind 2021 gecompenseerd'

Op de oproep voor de demonstratie staat "Ongekend onrecht, gerechtigheid nu". De organisatie eist dat de Belastingdienst geen rol meer speelt bij de schadeloosstelling, dat alle slachtoffers voor het eind van het jaar hun compensatie hebben gehad en dat de emotionele schade die de affaire bij kinderen en ouders heeft aangericht, wordt erkend en hersteld.

Er komen ook Tweede Kamerleden naar de Dam: Renske Leijten (SP), Farid Azarkan (Denk) en Sylvana Simons (BIJ1). Het protest wordt afgesloten met een korte tocht door het centrum.