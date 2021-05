Raketaanval op gebouw in Gaza-stad met internationale media

In Gaza-stad is een pand waarin meerdere mediaorganisaties zijn ondergebracht gebombardeerd door het Israëlische leger. Volgens het internationale persbureau AP werd de eigenaar van het pand een uur voor het bombardement gewaarschuwd dat het gebouw door raketten zou worden geraakt. Het pand van twaalf verdiepingen hoog is ingestort.

In het gebouw hadden onder meer nieuwszender Al Jazeera en persbureau AP hun kantoren. Het aanwezige personeel ontvluchtte volgens ooggetuigen in paniek het pand. De inslag was live te zien op Al Jazeera.

Een verslaggever van persbureau AP schrijft op Twitter dat hij en zijn collega's vanaf de 11e verdieping van de trap af zijn gerend, en vanaf een afstand de toren in de gaten hebben gehouden. In het gebouw waren ook appartementen en kantoren. Waarom het een doelwit voor het Israëlische leger was, is niet bekend.