De uitzending van 15 mei

Wapenstilstand tussen Israël en Hamas lijkt dichterbij

Voor de vijfde nacht op rij zijn er beschietingen over en weer geweest tussen Israël en Palestijnse militanten in de Gazastrook. Gisteren mislukte een Egyptische bemiddelingspoging tussen de partijen. Toch lijkt een wapenstilstand voorzichtig dichterbij te komen. De Amerikaanse topdiplomaat Hady Amr is in Tel Aviv met als doel beide kanten om de tafel te krijgen.

We bespreken de ontwikkelingen met Robert Serry, oud-Midden-Oostengezant van de VN.