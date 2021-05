Djokovic is taaier dan Tsitsipas en bereikt laatste vier in Rome

Titelhouder Novak Djokovic heeft zich geplaatst voor de halve finales van het masterstoernooi van Rome. De Servische nummer een van de wereld knokte zich in een ruim drie uur durende thriller met maar liefst 80 winners en 37 breekkansen langs de Griek Stefanos Tsitsipas (5): 4-6, 7-5, 7-5.

Tsitsipas stond vrijdag een set en een break voor toen de Italiaanse organisatie besloot dat er niet meer verder gespeeld kon worden. Hevige regenval had even daarvoor gezorgd dat de partij moest worden stilgelegd.

Tsitsipas kon bij de hervatting, een dag later, niet voorkomen dat Djokovic de achterstand ongedaan maakte en op 1-1 kwam in sets.

Klasse

In de derde set toonde de nummer één van de wereld zijn klasse. Hij poetste twee keer een achterstand weg, eenmaal toen Tsitsipas voor de zege serveerde. "Ik ben gewoon heel blij dat ik deze uitdaging heb overleefd. Het is waarschijnlijk de moeilijkste wedstrijd van het jaar geweest voor mij", verklaarde de Serviër na afloop.

In de halve finale treft Djokovic - die het toernooi vijf keer won - de Italiaan Lorenzo Sonego, die voor het eerst in zijn carrière de laatste vier bereikte op een masterstoernooi. De Amerikaan Reilly Opelka en Rafael Nadal staan in de andere halve finales.