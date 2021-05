Schoonspringster Jansen naar EK-finale op 3-meterplank

Schoonspringster Inge Jansen is op de EK in Boedapest doorgedrongen tot de finale op de 3-meterplank. De Europees kampioene van 2019 eindigde in de serie als achtste. De beste twaalf plaatsten zich voor de finale, die zaterdagavond op het programma staat.

Jansen, die al een ticket voor de Olympische Spelen in Tokio op zak heeft, kwam bij geen van haar vijf sprongen in de problemen.

De Duitse Tina Punzel was veruit de beste in de series. Zij eindigde met een voorsprong van twintig punten op de nummer twee Emma Gullstrand.

Niet als duo

Jansen probeerde twee weken geleden samen met Celine Van Duijn ook als duo een ticket te bemachtigen voor Tokio. Ze kwamen, mede door een mislukte tweede sprong (contra zweef), op de geschoonde lijst uiteindelijk dertien punten tekort voor een ticket.