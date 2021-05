Hockeysters Den Bosch vieren twintigste landstitel na zenuwslopende ontknoping

De eerste grijze haren mogen dan zichtbaar worden, voor het overige heeft de tijd geen vat op Raoul Ehren. De 47-jarige Brabander zat zaterdag voor de 350ste (en laatste) keer op de bank bij de hockeysters van Den Bosch en ook in dat jubileumduel toonde hij zich de kampioenenmaker van weleer. In de tweede finalewedstrijd van de play-offs won zijn ploeg opnieuw met 1-0 van Amsterdam, waarmee hij het afscheid kreeg dat een oefenmeester van zijn statuur toekomt. In twaalf seizoenen loodste hij zijn ploeg niet minder dan negen maal naar de landstitel. Met de overwinning van zaterdag kon een oud adagium van stal worden gehaald: een hockeywedstrijd bij de vrouwen duurt zeventig minuten en als het laatste fluitsignaal klinkt, gaat de overwinning naar Den Bosch. In beide wedstrijden was het Frédérique Matla die met een treffer de overwinning binnensleepte. Scoorde zij in het openingsduel een velddoelpunt, in de tweede ontmoeting was zij in de allerlaatste seconde trefzeker uit een strafcorner.

Matla sleept de zege binnen in de laatste seconde - NOS

Het was sinds 1998 de twintigste keer dat de champagnekurken knalden in het hockeybolwerk aan de snelweg A2. In die periode ging de landstitel slechts driemaal naar een andere club. In 2009, 2013 en 2019 trokken de hockeysters van Amsterdam aan het langste eind in de tweestrijd met 'Black & Yellow'. Dat de ploegen aan elkaar gewaagd zijn, moge duidelijk zijn: eerder dit seizoen werd ook maar één keer gescoord in de onderlinge competitieduels en in de EHL (1-1) won Den Bosch na shoot-outs. Voor rust keerde Josine Koning namens Den Bosch een strafcorner van Michelle Fillet en hield Anne Veenendaal aan de andere kant Lidewij Welten van de 1-0 af. Na rust stopte Veenendaal twee corners van Matla, maar de derde, in de laatste seconde dus, was wel raak. Het was Matla's honderdste hoofdklasse-treffer.

Blessure Welten Ehren was sinds 2009 in dienst van Den Bosch, de club waar hij voor zijn aanstelling vijf seizoen als assistent van het eerste vrouwenelftal fungeerde. Hij is daarmee, met stip, de langstzittende coach in het Nederlandse vrouwenhockey. Met ingang van maandag treedt hij in dienst als bondscoach van de vrouwen van België. De zege van Den Bosch kende ook een donkere keerzijde. Sterspeelster Welten moest in de laatste minuut het veld verlaten met een hamstringblessure aan haar linkerbeen, waarmee haar deelname aan de Olympische Spelen van Tokio op de tocht staat.