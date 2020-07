Code oranje voor provincie Antwerpen, vakantie dringend afgeraden

Het ministerie van Buitenlandse Zaken geeft vanavond code oranje af voor de provincie Antwerpen in België. Dat melden Haagse bronnen aan de NOS na berichtgeving van het AD.

Dat betekent dat vakantie wordt afgeraden. Er wordt geadviseerd om alleen naar die provincie te gaan als het noodzakelijk is. Ook wordt dringend verzocht om 14 dagen in quarantaine te gaan bij terugkomst.

In de provincie Antwerpen is het aantal coronabesmettingen de laatste dagen fors gestegen. Gisteren werden nieuwe maatregelen aangekondigd vanwege het coronavirus. Ook komt er een avondklok en worden mondkapjes verplicht in de openbare ruimte.

Het is al rustig in de stad Antwerpen, ziet correspondent Sander van Hoorn. "De stad is leeg", zegt hij. "Het is eigenlijk alsof het aangescherpte reisadvies nu al geldt."

Gisteren werd het reisadvies voor Barcelona ook aangescherpt van geel naar oranje. Het aantal besmettingen was daar gestegen en het risico om besmet te raken is toegenomen, aldus het ministerie.

Verwarring over coronaregels

In België zijn scherpere coronaregels aangekondigd, maar daar is verwarring over ontstaan over de coronaregels. Zo zou er vanavond al een avondklok komen in Antwerpen, maar die komt toch later omdat de benodigde wetgeving nog niet klaar is. Daardoor kan de politie niet ingrijpen als mensen tussen 23.30 uur en 06.00 uur toch de straat op gaan, meldt de VRT.

Ook zijn in België regels opgesteld over hoeveel mensen je in je 'sociale bubbel' mag hebben, dus mensen met wie je sociaal contact hebt. Dat was eerst vijftien maar is gisteren bijgesteld naar vijf per gezin. Kinderen onder de 12 jaar worden niet meegerekend. Maar het was onduidelijk wie nu wel en wie niet tot je bubbel behoort.

Want hoewel gezondheidsminister Maggie De Block gisteren zei dat mensen in het café niet tot je 'bubbel' behoren, schreef een journalist van dagblad De Morgen dat de woordvoerders van de Belgische en de Vlaamse regering juist zeggen dat mensen in het café wél tot je bubbel behoren.

Uiteindelijk is besloten om mensen in het café ook tot de bubbel te rekenen, schrijft de Belgische regering in de Staatscourant.