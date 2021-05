Verdwenen hommel vliegt weer door het Geuldal

Voor het eerst sinds 2007 is de boshommel weer aangetroffen in het Limburgse Heuvelland.

De hommel, bombus sylvarum, werd door studenten van de Wageningen Universiteit ontdekt tijdens een onderzoek naar insecten, meldt 1Limburg.

"We zijn in het Geuldal sinds vorig jaar bezig met een initiatief om meer bloemen in het landschap terug te krijgen. Een van de doelstellingen van dit initiatief was om de boshommel weer terug te krijgen in dit gebied. Maar die zat er dus al", aldus hoogleraar David Kleijn van de Wageningen Universiteit.

Kleijn is blij verrast omdat de waarnemingen van de boshommel sinds de jaren 50 schaars waren en het insect sinds 2007 helemaal weg leek. "Wat mij betreft is het de mooiste hommel die we hebben in Nederland. Hij is een beetje zandgeel met zwart op de rug. Z'n staart is oranje-roze. Dit maakt ook dat deze soort relatief makkelijk te herkennen is in Nederland."

De koningin is gevonden

Kleijn heeft er goede hoop op dat het verblijf van de hommel niet van korte duur is. "We hebben een koningin gevonden, wat betekent dat er ergens een nest moet zijn." Toch houdt hij een slag om de arm: "Vaak gaat het mis met zo'n nest, en dan heb je uiteindelijk nog niks."

Aan de andere kant heeft de boshommel een lange geschiedenis in Nederland. "De meeste soorten komen al honderdduizenden jaren voor. Die kunnen wel tegen een stootje", aldus Kleijn op de website Nature Today. "Als je de juiste omstandigheden creëert, keren soorten die zich veel door het landschap bewegen vanzelf terug. Het hele landschap moet wel weer geschikt zijn voor deze terugkeer. Dat krijg je eigenlijk alleen voor elkaar door samen te werken, zoals we dat in het boshommellandschap Geuldal doen."

Tweede Wereldoorlog

De boshommel, die zich in tegenstelling tot zijn naam vooral in grasland en bij bloemenbedden ophoudt, kwam vroeger veel voor in Zuid-Limburg. "Dat was ten tijde van de Tweede Wereldoorlog ongeveer", vertelt Kleijn. Door het verdwijnen van planten en kruiden vertrok de hommelsoort echter naar andere gebieden.