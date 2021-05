Gemengde gevoelens over tweede plek PSV, vooral over de manier waarop

Roger Schmidt, hoofdtrainer van PSV - AFP

Donyell Malen wilde na afloop van het gewonnen duel met PEC Zwolle niet gefeliciteerd worden met kwalificatie voor de voorronde van de Champions League. Want een topclub als PSV speelt niet voor een tweede plek. En trainer Roger Schmidt nam ook nog geen felicitaties in ontvangst, want in theorie kan het natuurlijk nog misgaan. Hoe onwaarschijnlijk dat ook lijkt. PSV staat met nog een speelronde te gaan drie punten en tien doelpunten voor op nummer drie AZ. Voor nu reden om onbezorgd naar beneden te kijken? Of juist met een zorgelijke blik naar boven concluderen dat het gat met kampioen Ajax liefst veertien punten is? Geen topper gewonnen "We zitten pas aan het begin", zegt Schmidt, die met veel bombarie in Eindhoven werd binnengehaald en weliswaar de verwachte revolutie ontketende, maar nog niet op het veld. Schmidt haalde de bezem door de selectie, ruziede met gevestigde namen, wisselde dat het een lieve lust was, probeerde een nieuw soort voetbal te introduceren en toonde zich vooral een slecht verliezer als het even niet ging zoals hij wilde. PSV wist dit seizoen geen enkele keer te winnen van Ajax, Feyenoord of AZ. De Eindhovenaren speelden twee keer gelijk tegen Ajax en één keer gelijk tegen Feyenoord:

Schmidt pleitte ervoor de VAR af te schaffen na enkele discutabele beslissingen in het nadeel van zijn ploeg en verweet scheidsrechter Bas Nijhuis niet professioneel met zijn werk bezig te zijn na diens optredens in duels met Vitesse en Sparta. "Ik hoef nooit meer met hem te praten, nooit meer in mijn leven", brieste Schmidt, die ook in Oostenrijk en Duitsland de reputatie opbouwde van opgewonden standje langs de lijn. "In de emoties van de wedstrijd ben ik een heel ander persoon", verklaarde hij in zijn tijd bij Red Bull Salzburg zijn gedrag. De ploeg waar hij ook een valse start kende, maar waar in zijn tweede seizoen alles op zijn plek viel en met veel machtsvertoon het kampioenschap werd behaald. Iets wat ze in Eindhoven natuurlijk ook graag zien gebeuren, maar het afgelopen seizoen bood ook voldoende aanleiding om te gaan twijfelen aan Schmidts aanpak.

Om uiteenlopende redenen vertrokken clubjongens als Jeroen Zoet (Spezia), Jorrit Hendrix (Spartak Moskou), beiden drie keer kampioen met de Eindhovenaren, en Sam Lammers (Atalanta) uit Eindhoven. Waarmee toch een stuk identiteit van het elftal verloren ging. Maar helemaal schrijnend was de voortdurende strijd met Mohamed Ihattaren, het grootste talent uit de Eindhovense opleiding. Aanvankelijk leek Schmidt in al zijn goede bedoelingen het grillige talent op weg te willen helpen, maar inmiddels lijkt het perspectief voor de 19-jarige jeugdinternational onder het strakke regime van Schmidt volstrekt uitzichtloos. Er wordt zelfs gesproken van kapitaalvernietiging door Schmidt, juist in de tijd dat er slim met geld moet worden omgegaan om de kloof met Ajax te verkleinen.

Overhoop gooien Ook het wisselbeleid van de Duitser wordt fel bekritiseerd. "Zo vinden de spitsen nooit hun ritme", verbaast analist Pierre van Hooijdonk zich daarover, die meer daadkracht van de Eindhovenaren verwacht als Eran Zahavi en Donyell Malen wat beter op elkaar ingespeeld zijn. Om het elftal fit te houden, was Schmidt met de vijf toegestane coronawissels niet te beroerd zijn elftal van het ene op het andere moment volledig overhoop te gooien. Tegen Sparta ontsnapte PSV met een veredelde B-ploeg aan een blamage. Dat Schmidt zijn sterkhouders voor de winterstop spaarde, resulteerde na de winterstop niet in betere resultaten. De kloof met Ajax werd alleen maar groter. Willem van Hanegem vroeg zich af of Schmidt soms wilde dat zijn ploeg aan het eind van het seizoen lekker fit op vakantie kon.

Reëel gezien deelt iedereen de mening dat Ajax dit seizoen sowieso de sterkste was en voor PSV de tweede plek het maximaal haalbare was. Voor Schmidt loopt het dus allemaal met een sisser af, want met een tweede plek en Europese overwintering was het seizoen op papier zo slecht nog niet. Maar extra kritisch zal er worden gekeken naar het tweede seizoen, waarin Schmidt met zijn soms rebelse opstelling moet oppassen dat hij zijn reputatie niet te grabbel gooit. Nog geen feestje Het beloofde 'Vollgasfussball', het spectaculaire aanvalsspel dat hij bijna met wetenschappelijke benadering bij zijn vorige werkgevers heeft ontwikkeld, was maar bij vlagen zichtbaar. En werd vaak in wedstrijden gevolgd door een plotselinge terugval. De tweede plaats geeft Schmidt bij PSV in elk geval de tijd zijn renovatie door te zetten, met bovendien wat extra geld van investeerders achter de hand. De trainer blikt tevreden terug op zijn debuutjaar en prijst de mentaliteit van een kritische Malen dat de huidige situatie nog lang geen reden tot een feestje is.