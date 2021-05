Blozende Lafay verrast Giro en zichzelf met eerste profzege • Ewan stapt af

"Het was heel moeilijk om weg te komen, maar toen dat eenmaal gelukt was kregen we zeven minuten en konden we een beetje herstellen", vertelde Lafay opvallend zelfbewust na zijn onverwachte zege.

"De slotklim was een inspanning van tien minuten en daar ben ik goed in. Mijn medevluchters waren niet de sterkste klimmers. Oliveira was volgens mij de beste van de kopgroep, dus ik hield hem in de gaten. Maar ik had vertrouwen in mijn benen en ging op drie kilometer van de finish."