Aanvallers met klimmersbenen aan zet in Giro: weer een kans voor Mollema?

De Giro-organisatie heeft al een paar kandidaten gevonden voor de aanval van de dag. Wat te denken van Ruben Guerreiro (EF, de bergkoning van vorig jaar), Gino Mäder (ritwinnaar en drager van de bergtrui), Spaans kampioen Luis Léon Sánchez en...Bauke Mollema.

Vraag is wel of Mollema (op de foto naast Vincenzo Nibali) vannacht goed geslapen heeft. Zijn haren lijken een beetje in de war.