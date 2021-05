Roeiers Krommenhoek en Van Sprang naar halve finales OKT in Luzern

Op het olympisch kwalificatietoernooi in Luzern hebben roeiers Guillaume Krommenhoek en Niki van Sprang de halve finales in de twee-zonder-stuurman bereikt. Het duo strijdt zondag voor een finaleplaats.

Van Sprang en Krommenhoek eindigden in de derde en laatste serie als eerste in een tijd van 6.39,69. Alleen het Deense duo was sneller.

Eve Stewart en José van Veen werden in de twee-zonder-stuurvrouw verwezen naar de herkansingen, die later op zaterdag op het programma staan. In elke klasse zijn in de finale twee olympische tickets te verdienen. De vrouwenacht, die ook in Luzern roeit, is al verzekerd van een plaats in de finale die maandag is.

Negen Nederlandse boten hadden zich al eerder geplaatst voor de Olympische Spelen in Tokio, die 23 juli beginnen. Zij doen niet mee aan het OKT, maar komen komende week op hetzelfde water wel in actie in de tweede wereldbekerwedstrijd van het seizoen.