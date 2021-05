Vijf jaar geleden won Verstappen zijn eerste: 'Ik heb gewoon kippenvel, jongens'

Max Verstappen straalt van oor tot oor na zijn triomf in Barcelona in 2016 - AFP

Het is vandaag exact vijf jaar geleden dat een groot deel van Nederland helemaal in de ban raakte van de overwinning van Max Verstappen in de Grand Prix van Spanje. Een typisch 'waar-was-jij-toen-moment'. Sportminnend Nederland zit die dag niet alleen voor de televisie, maar zet ook massaal de radio aan om via Langs de Lijn de wonderbaarlijke verrichtingen van de toen 18-jarige coureur te volgen. Treffend voor die dag is dat Verstappen in een klap Nederland in de ban van de Formule 1 weet te brengen. Voormalig wielrenner Erik Breukink vat op sociale media die beleving in twee simpele zinnen samen. "Nog nooit gebeurd. Met familie zit ik Formule 1 te kijken."

"Het is dat chauvinistische effect dat in werking trad. Ik merkte dat ook bij mijzelf. Het was zeldzaam wat er gebeurde", vertelt Hugo Borst, die op die bewuste dag met presentator Henry Schut en oud-coureur Jan Lammers de race van Verstappen vanuit de radiostudio volgt. In een aparte ruimte, niet ver daarvandaan, geeft Louis Dekker op hetzelfde moment het radiocommentaar. "De ironie wilde dat ik drie dagen op het circuit was in Barcelona, maar dat ik zondagochtend terug naar Nederland vloog, zodat ik in Hilversum commentaar kon geven."

Gekluisterd aan de radio als Verstappen in 2016 voor sportgeschiedenis zorgt - NOS

De interesse in de grand prix neemt die dag in rap tempo toe als Mercedes-teamgenoten Lewis Hamilton en Nico Rosberg elkaar al in de eerste ronde uitschakelen middels een crash. Er klinkt ongeloof, want: Verstappen is één klap een serieuze kandidaat voor het podium geworden.

Quote Ik was als de dood om Verstappen en Ricciardo door elkaar te halen. Formule 1-commentator Louis Dekker

Lammers noemt Verstappen al in een vroeg stadium van de wedstrijd "de Messi van de autosport" en spreekt ook als eerste uit dat de Red Bull-coureur gaat winnen. "Als ik mijn geld zou moeten inzetten, zou ik dat nu op Verstappen doen." De Nederlander pakt door een andere bandenstrategie van teamgenoot Daniel Ricciardo ook daadwerkelijk de leiding en kan nu echt de eerste Nederlandse winnaar van een Formule 1-race worden. "Ik heb gewoon kippenvel, jongens", zegt Borst in de studio tegen Lammers en Schut. Zelfs Lammers weet dan even niet waar hij het zoeken moet. "Zijn we wel klaar voor een Nederlandse grandprixwinnaar?" Nederland kijkt en hoort in spanning hoe Verstappen zijn koppositie verdedigt en op weg is naar historie.

Ook in het commentaarhok van Dekker neemt de spanning toe. "En je moet begrijpen dat ik toen als de dood was om Verstappen en Ricciardo door elkaar te halen. Ze hadden ongeveer dezelfde helm en Ricciardo reed met nummer 3 en Verstappen met nummer 33...", zegt Dekker. De commentator krijgt het daarna nog iets warmer als in de absolute slotfase een Red Bull-auto een lekke band krijgt. "Het was zo logisch om te denken dat het Verstappen was, omdat hij toen al zo lang op die banden aan het rijden was, maar het was Ricciardo en het ging gelukkig ook goed. Maar ik was vanaf dat moment wel een paar jaar ouder geworden."

'Ik kreeg nauwelijks spreektijd' Tijdens de historisch race van Max Verstappen was ook de voetbalwedstrijd tussen FC Utrecht en PEC Zwolle bezig in de play-offs van eredivisie. "Ik kreeg steeds minder spreektijd", herinnert Arman Avsaroglu zich, die destijds in Stadion Galgenwaard het commentaar verzorgde. "En ik merkte ook dat er op de tribune steeds meer geroezemoes kwam wat niets met voetbal te maken had. Daarnaast zag ik steeds meer mensen met oordopjes op de tribunes zitten. Er was duidelijk wat aan de hand." "Later heb ik nog beide trainers, Erik ten Hag en Ron Jans, over Verstappen gesproken. Vooral Jans reageerde heel enthousiast op de winst van Verstappen." FC Utrecht informeerde ook in het stadion het publiek over de zege van Verstappen door middel van een mededeling op het scorebord. De harde kern van de club uit de Domstad scandeerde luidkeels daarna de naam van de coureur.

Verstappen brengt de overwinning over de streep, waarna er - voor heel even - een nationaal feest losbarst. Dekker: "Ik had me door de lange dag totaal niet voorbereid op wat ik eigenlijk wilde zeggen zodra Verstappen over de streep zou komen, maar dat maakt het moment ook weer puurder eigenlijk." Iedereen geniet mee met Verstappen Premier Mark Rutte belt met Verstappen en ook prominente Nederlandse sporters zoals Dafne Schippers, Epke Zonderland en Michael van Gerwen geven via sociale media blijk van hun bewondering voor de zege van de coureur. Dekker herinnert zich het moment waarop sportgeschiedenis werd geschreven, nog goed. "Ik zat eerst vooral in een fase waarin je denkt: hier gebeurt iets wat helemaal niet hoort. Verstappen spotte immers als rookie bij Red Bull met alle wetten. En 's avonds kwam pas het besef. Je krijgt dan door wat de impact is geweest zodra je alles aan het terugkijken bent. Je zit als commentator ook in je eigen bubbel." "Ik las zelfs berichten dat mensen hun auto aan de kant hadden gezet om op de radio in alle rust de ontknoping van de race te kunnen volgen. Dat is eigenlijk onvoorstelbaar, maar het zegt genoeg over de beleving die men erbij had."

Max Verstappen (links) met vader Jos na zijn overwinning bij de Grand Prix van Spanje in mei 2016 - Red Bull Content Pool

Volgens Borst heeft de ontmoeting tussen Verstappen en Johan Cruijff op 2 maart 2016, tijdens de traditionele wintertest in Barcelona, de winst van Verstappen nog specialer gemaakt. Cruijff overleed drie weken later aan longkanker. Twee maanden later zegevierde Verstappen in Spanje. "Die twee hebben elkaar destijds geïnspireerd. Ik ben ervan overtuigd dat Verstappen wat van de brille van Cruijff heeft kunnen overnemen", aldus Borst.