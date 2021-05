Operatie Songfestival: hoe corona buiten de deuren van Ahoy moet blijven

Songfestival kunstwerk - ANP

Het is de week van de waarheid in Ahoy, Rotterdam. Precies twee jaar na de winst van Duncan Laurence, op 18 mei 2019, is aanstaande dinsdag de eerste halve finale van het Eurovisie Songfestival. Een jaar later dan gepland klinkt dan om 21.00 uur de bekende Eurovisietune, voor de vijfde keer op Nederlandse bodem. Het zijn de laatste puntjes op de i, zegt uitvoerend producent Sietse Bakker. Twee jaar geleden was hij het eerste lid van het Songfestivalteam, dat inmiddels bestaat uit vele honderden mensen. "Na de winst van Duncan stonden we voor de taak snel de beste mensen in Nederland te vinden voor de organisatie van dit mega-evenement. Niemand kon toen vermoeden dat het Songfestival pas twee jaar later weer gehouden zou worden." Bakker doelt op de coronapandemie, die een editie in 2020 onmogelijk maakte. Na de afgelasting, riep hij meteen dat er een jaar later hoe dan ook een Songfestival zou zijn. "Daar ben ik altijd van overtuigd geweest. Ook al hadden alle artiesten in eigen land moeten optreden, het was doorgegaan." Terrasje pakken Dat zo goed als alle deelnemende artiesten nu in Rotterdam zijn, voelt voor de organisator als de kroon op z'n werk. Toch is de beleving voor de delegaties volledig anders dan bij eerdere edities van het liedjesfestijn, zegt Bakker. "We vragen ze eigenlijk om constant in hun hotel te blijven. Alleen bij programmaonderdelen, zoals repetities en persconferenties, wijken ze daarvan af. Dus geen terrasje pakken, geen feestjes, en niet even winkelen." Daarbij is naast Ahoy een heel testcentrum opgezet. Artiesten, personeel, de pers en ook Sietse Bakker zelf moeten zich daar elke 48 uur laten testen op het coronavirus. "Ook al ben je negatief, is anderhalve meter afstand houden nog steeds de norm." De organisatie heeft daarnaast ook bijna 200.000 FFP2-mondmaskers aangeschaft. Iedereen in het complex moet die dragen. Benieuwd naar nog meer getallen over het Songfestival? Scroll dan door deze afbeeldingen:

Dat de regels voor de deelnemende artiesten streng zijn, weet Nard Colijn, die de delegatie van Albanië begeleidt. "Ze mogen bijvoorbeeld niet zomaar de stad in. Het is echt: hotel, Ahoy, hotel." Volgens Colijn zit de delegatie als het ware in een bubbel. "Wij als begeleiders zijn als het ware de back-up. Dus wij zorgen ook dat er boodschappen gedaan zijn." Saai is het zeker niet in het hotel, vertelt hij. "Af en toe slepen we stiekem een flesje Hendrick's naar binnen, voor gin-tonic. Door corona kunnen we geen feestjes af, dus maken we er in het hotel maar iets van."

Wat kost het Songfestival? Het maken van de (televisie)shows kost naar schatting 26,5 miljoen euro. Het Rijk, de NPO en de European Broadcasting Union (EBU) betalen dat. Daarbovenop komt nog wat geld binnen door de kaartverkoop en sponsoren. Naast het bedrag voor de shows, heeft ook de gemeente Rotterdam kosten aan het liedjesfestijn: bijna 22 miljoen euro. Dat bedrag is flink hoger dan oorspronkelijk begroot, vanwege de afgelasting van het Songfestival in 2020.

Van een 'bubbel' wil uitvoerend producent Sietse Bakker niet spreken. "Het wekt namelijk de suggestie dat je een volledig afgesloten omgeving creëert, waarin iedereen coronavrij is, en iedereen kan doen wat-ie wil. Maar dat kan niet, want er zijn bijvoorbeeld ook mensen bij het Songfestival betrokken die gewoon thuis slapen, naast hun partner. Daarom dus al die maatregelen om corona buiten de deur te houden." "Toch weten wij niet wat er achter de hoteldeur gebeurt", zegt Bakker. Mede daarom is vooraf lang gesproken met alle deelnemers. Als voorbeeld gaf hij dan het EK indoor atletiek in Polen, met uitbraken van het virus door geheime feestjes in hotelkamers. "Doe dat nou niet, want je komt in Rotterdam om live te zingen. En niet om in je hotelkamer op een tv naar een opname van jezelf te kijken."

Sietse Bakker tijdens een rondleiding aan koning Willem-Alexander in Ahoy - ANP

Wanneer iemand in een delegatie positief test op het coronavirus, mag de hele delegatie niet meer optreden in Ahoy. Het land doet dan nog wel mee aan de competitie, maar dan door het tonen van een eerder opgenomen optreden. "Tot nu toe weten we corona buiten de deur te houden. Maar ik blijf het spannend vinden", aldus Bakker. Ondanks die spanning, heeft de uitvoerend producent zin in komende week. "We hadden nooit kunnen bedenken dat ons thema 'Open Up' dit jaar nóg een betekenis zou krijgen. Namelijk de deur die op een kier gaat; een zomer met een mooi EK voetbal en de Olympische Spelen. En daar is het Songfestival een begin van, dat hopen we." Het is niet de eerste keer dat Nederland het Songfestival organiseert, dat was in 1958: