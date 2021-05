Triatlete Kingma tankt zelfvertrouwen in Yokohama met podiumplaats

Triatlete Maya Kingma - ANP

Grote evenementen werpen hun schaduw vooruit, ook voor Maya Kingma. Iets meer dan twee maanden voor de start van de Olympische Spelen in Tokio kent de 25-jarige triatlete uit Maastricht een uitstekende start van het seizoen. Tijdens de WK-series in het Japanse Yokohama kwam ze zaterdag op de olympische afstand als derde over de finish. In het Land van de Rijzende Zon moest Kingma na 1,5 kilometer zwemmen, 40 kilometer fietsen en 10 kilometer hardlopen alleen de Amerikaansen Taylor Knibb (1.54.27) en Summer Rappaport (1.54.57) voor zich dulden. De Limburgse, die wordt getraind door Louis Delahaije, kwam in het sterk bezette veld over de streep in 1.55.05.

Maya Kingma - ANP

Als nummer 71 van de wereldranglijst verzekerde Kingma zich zich vorig jaar met haar zesde plaats op het WK in Hamburg al van een startbewijs voor de Spelen. Met haar bronzen plak in Yokohama tankt Kingma niet alleen het nodige zelfvertrouwen, ze heeft ook kostbare punten verzameld die haar in olympisch Tokio kunnen helpen aan een gunstige startpositie.

Eerste podium Kingma, een voormalige nationale topzwemster op de langere afstanden, deed in Japan vooral goede zaken op de fiets. Ze legde in de 47ste triatlon uit haar loopbaan de 40 kilometer af in 58.58 minuten en sloeg daarmee samen met Knibb een gat met de rest van het deelnemersveld. Op het afsluitende looponderdeel moest ze de Amerikaanse laten gaan en kwam ook de sterk lopende Rappaport haar in de slotfase nog voorbij. Het liet onverlet dat de Limburgse triatlete voor het eerst in haar carrière het podium bereikte in een wedstrijd uit de WK-series. Vorige maand deed Kingma mee aan een alternatieve triatlon in Rotterdam, die geheel binnen werd afgewerkt, om wedstrijdritme op te doen.