De meest besproken hockeyer van het afgelopen jaar is bijna weer de oude

Jip Janssen (links) met speciale bril in actie tegen Bloemendaal - ProShots

Hij kan zichzelf weer recht in de spiegel aankijken, letterlijk en figuurlijk. Voor hockeyer Jip Janssen was het een heftig jaar, dat ook uitwerking had op zijn privéleven. "Als ik nooit meer had kunnen hockeyen, had ik dat geen ramp gevonden", zegt de 23-jarige international en speler van Kampong. "Ik heb wel leren relativeren." Een maand geleden kreeg Janssen in een wedstrijd tegen Bloemendaal een bal op zijn linkeroog, waarna artsen twijfelden of hij ooit weer zou kunnen zien. Daar werd de topsporter in Janssen geprikkeld. "Op dag twee was mijn zicht veertig procent, wat positiever klinkt dan het daadwerkelijk is. Het is als kijken onder water, maar dan nog een graadje erger. Ik zei toen tegen mezelf: je zorgt maar dat de rest ook terugkomt." Klap Hij had geluk, concludeerden de artsen. Naar omstandigheden dan. Want de klap die eraan voorafging, was natuurlijk geen pretje.

Jip Janssen verlaat het veld na een bal tegen zijn oog - ProShots

Twee weken mocht Janssen niets anders doen dan op zijn bed zitten, om het bloed te laten zakken. Van een revalidatie wil hij zelf niet spreken. Het was vooral stilzitten voor de strafcornerspecialist, een absolute kwelling voor iemand met zijn ondernemende karakter. "Misschien zit het wel in mijn spel dat het juist mij is overkomen", aldus Janssen. "Ik duik overal voor, vind het moeilijk om dingen half te doen. Als ik ergens voor ga, doe ik dat met volle overgave." Want het was zeker niet de eerste keer dat hij zijn omgeving flink liet schrikken. Vorig jaar, toevallig ook al tegen Bloemendaal, kreeg hij nog een stick hard tegen zijn slaap.

Quote Eigenlijk merk ik met mijn ogen nu al geen verschil meer met de situatie voor het ongeluk. Kampong-speler en international Jip Janssen

De inmiddels negen littekens in zijn gezicht vertellen het verhaal van een jonge strijder, die naast zijn ambities op het hockeyveld ook maatschappelijk aan de weg timmert met een masteropleiding econometrie. Bescherming "Het is ook een beetje het risico van het vak", zegt Janssen over de pijn die hij heeft moeten lijden. "Maar als ik dan weer op het veld sta, voelt dat toch weer als het mooiste wat er is." Zoals in de play-offs om het landskampioenschap, waarin hij meteen weer vanuit een corner scoorde. Bloemendaal bleek donderdag na shoot-outs een maatje te groot in het eerste duel, maar Janssen voelde zich met bescherming van een speciale bril weer bijna de oude. Zaterdag volgt om 16.00 uur in Bloemendaal de tweede wedstrijd in de best-of-3-finale. De wedstrijd is live te zien op NOS.nl en in de app en op NPO 1.

Hockeyfinale live bij de NOS - NOS

Het zijn de laatste paar procentjes, ook conditioneel, die hij nog moet terugwinnen. Angst kent hij niet. "Eigenlijk merk ik met mijn ogen nu al geen verschil meer met de situatie voor het ongeluk. Alleen als ik mijn linkeroog en daarna mijn rechteroog afdek, dan zie ik dat het allemaal nog iets minder scherp is." Als Janssen zichzelf in de spiegel bekijkt, staat daar ook de hoofdrolspeler in een coronarel. Kampong bestraft In september werd de wedstrijd Tilburg-Kampong ongeldig verklaard, omdat Janssen vanwege een positieve coronatest officieel niet speelgerechtigd zou zijn. In de rust van het duel, waaraan Janssen gewoon was begonnen, bleek hij besmet waarna hij halsoverkop huiswaarts keerde. Kampong ontkende alles, maar werd wel bestraft met drie winstpunten in mindering en een boete. "Van die zaak heb ik ook in het dagelijks leven last gehad", zegt Janssen, die benadrukt dat het wat hem betreft een gesloten dossier is.

Jip Janssen speelt komende maanden met Oranje de Pro League, het EK en de Olympische Spelen - ProShots

"Ik heb hier voor mezelf veel over nagedacht, het is ook een heel leerzaam proces geweest. Het is geen fijne situatie waarin ik was beland. Maar leren omgaan met tegenslagen is aan de andere kant ook weer een goede les." Janssen komt hier sterker uit, na zo'n jaar. Dat weet hij zeker. "Die vele lessen maken het ook weer een heel mooi jaar, een goed seizoen om mee te maken", zegt Janssen. "Gelukkig is hockey een beschaafde sport, mijn collega's zijn ondanks alle perikelen lief voor me gebleven." Bekijk hieronder de samenvatting van het eerste duel tussen Kampong en Bloemendaal in de play-offs: