Weekcijfers corona: meeste besmettingen in Hillegom en onder twintigers

Het coronavirus blijft zich verspreiden onder de Nederlandse bevolking, maar de zorgwekkende versnelling die het virus in de voorlaatste week doormaakte, zet zich vooralsnog niet door. Dat is de belangrijkste conclusie van de RIVM-cijfers van afgelopen week. Het aantal besmettingen steeg mee met het aantal tests dat werd afgenomen, waardoor nog steeds 1 procent van de afgenomen tests positief is. Wel zijn er grote verschillen tussen regio's en leeftijdsgroepen.

Het aantal geregistreerde besmettingen tot gisteren 14:00 - NOS

Het aantal mensen dat zich liet testen nam flink toe. Afgelopen week lieten 111.764 mensen zich testen op het coronavirus. Dat zijn 22.878 mensen meer dan de week daarvoor, toen 88.886 mensen zich lieten testen. In de afgelopen week zijn 1329 nieuwe coronabesmettingen geregistreerd. Vorige week werden er 987 nieuwe besmettingen gemeld, tegen 534 in de week daarvoor.

Het percentage positieve besmettingen - Harm Kesten / NOS

Het besmettingsgetaal, de 'r-waarde', blijft toenemen. Dat ligt nu op 1,40, vorige week lag dat nog op 1,29. Het huidige aantal betekent dat 100 coronapatiënten samen 140 anderen besmetten, waardoor het aantal patiënten toeneemt. Alleen als het besmettingsgetal onder de 1 wordt teruggedrongen, neemt de verspreiding van het virus af. Twintigers Twintigers blijven de grootste groep geteste besmette Nederlanders: bijna een kwart van hen was in deze maand tot nu toe tussen de 20 en 29 jaar. In maart waren twintigers de kleinste groep coronapatiënten: toen was 6,9 procent tussen de 20 en 29. Het percentage positief geteste patiënten van boven de tachtig is ook sterk gedaald. In maart was nog 15,8 procent van de patiënten tachtiger, nu is dat 1,7 procent. Negentigplussers vertegenwoordigden in maart nog 4,9 procent, nu is dat 0,6 procent.

leeftijden - Harm Kesten / NOS

Die verschillen zijn mede te verklaren doordat mensen met milde klachten nu ook worden getest, terwijl dat tot 1 juni was voorbehouden aan risicogroepen. Jongere patiënten worden daardoor vaker getest. Positieve uitslag Jongeren ontvangen ook vaker een positieve testuitslag dan ouderen. Vooral mannen tussen de 20 en 24 krijgen vaak te horen dat zij het coronavirus dragen: waar het landelijke gemiddelde op 1 procent ligt, is dat bij hen 1,9 procent. Het gaat daarbij om alle tests sinds 1 juni, behalve tests na bron- en contactonderzoek. Die telde het RIVM niet mee.

leeftijden - Harm Kesten / NOS

Tussen de 30 en 44 ligt het aantal positief getesten juist onder het gemiddelde, net als bij mensen boven de 60. Regionale verschillen Ook regionaal bestaan grote verschillen. In elke provincie is een toename te zien, maar in Zuid-Holland, Noord-Holland en Zeeland nam deze het meest toe. In Zuid-Holland nam het aantal besmettingen per 100.000 inwoners toe van 16,9 naar 27,6. Voor Noord-Holland was dat van 10,3 naar 18,2.

Coronagevallen per gemeente - NOS