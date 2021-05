Tientallen prikken gezet door prullenbakvaccin.nl • Meer ex-coronapatiënten bij de fysio

In Japan is in nog eens drie regio's de noodtoestand afgekondigd vanwege het toenemende aantal besmettingen. Het gaat om het eiland Hokkaido in het noorden, waar de olympische marathon wordt gelopen, en de regio's rond Hiroshima en Okayama in het westen. In totaal geldt de noodtoestand nu voor negen regio's, waaronder Tokio, waar de meeste olympische onderdelen moeten worden gehouden.

In Japan is veel discussie of de Olympische Spelen wel moeten doorgaan, maar de regering is nog steeds vastbesloten ze te houden. De openingsceremonie is over ruim twee maanden, op 23 juli. In het land zijn nog maar weinig mensen gevaccineerd, zo'n 2 procent van de bevolking.

Het aantal besmettingen in Japan loopt al een tijd snel op: