Schip vaart tegen brug in Groningen, enorme schade

En die is schade is vanuit de lucht goed te zien:

In Groningen is vannacht een schip tegen een brug aangevaren. De schade is zeer groot, zegt Rijkswaterstaat. Zo staat het brugdek schuin en is een deel van de brug zelf beschadigd. Ook is een verkeerslicht van de brug afgebroken.

Het schip botste kort na middernacht op de Gerrit Krolbrug, over het Van Starkenborghkanaal. Op het moment van de aanvaring reed er een scooterrijder op de brug. Volgens de politie is de man licht gewond geraakt.

Wat er precies is misgegaan, is nog onduidelijk. "Onze mensen zijn deze ochtend bezig om te bekijken wat er is gebeurd en wat de definitieve staat van de brug is", zegt Henk Middendorp van Rijkswaterstaat in het NOS Radio 1 Journaal. "De brug was in gesloten stand en daar is het motorschip tegenaan gevaren. Maar wat de precieze oorzaak is, is nog onduidelijk."

De brug is van groot belang voor het fietsverkeer, met dagelijks zo'n 15.000 fietsers. Ook voor het scheepvaartverkeer is de brug zeer belangrijk, zegt Middendorp van Rijkswaterstaat. "Het is de doorgaande snelweg van Amsterdam naar Duitsland. Bij ons heet het de hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl, en dat is levensader over het water. Dus het is van groot belang dat die weer beschikbaar komt."

Ontzettende knal

Een omwonende, die in de voormalige brugwachterswoning woont, zegt dat hij "een ontzettende knal" hoorde. "Mijn huis trilde helemaal. Ik dacht: is er een bom gevallen?" Buiten zag hij dat de brug was geramd. "Toen zag ik dat het schip aanmeerde, en zag ik een bemanningslid. Die sprak ik aan in het Engels. Hij zei: we hebben de brug gewoon niet gezien."

Rijkswaterstaat zegt dat er gesprekken gaande zijn met de schipper. Volgens RTV Noord is het niet de eerste keer dat er een schip botst op de Gerrit Krolbrug. Ook kampt de brug, die zo'n 100 jaar oud is, regelmatig met storingen.

'De minister moet in de benen'

PvdA-Kamerlid Nijboer uit Groningen wil dat er actie vanuit Den Haag komt. Twee jaar geleden werd ook de verderop gelegen Paddepoelsterbrug over het kanaal geramd, en het duurt vermoedelijk nog tot 2025 voor er een nieuwe brug ligt. "Omwonenden fietsen elke dag vele kilometers om. De minister moet in de benen. Het gebeurt te vaak en duurt te lang", zegt hij op Twitter.

De gemeente Groningen wil ook dat er een snelle oplossing komt. "De gevolgen voor fietsers, voetgangers en automobilisten zijn groot", laat een woordvoerder weten. "We zijn met Rijkswaterstaat in overleg over een oplossing."

Deze omwonende hoorde kort na middernacht een enorme knal: