Schip ramt brug in Groningen, schade groot

In Groningen is vannacht een schip tegen een brug aangevaren. Op foto's is te zien dat de schade groot is. Zo staat het brugdek schuin en is een deel van de brug zelf beschadigd.

Volgens RTV Noord botste het schip rond 00:10 uur op de brug. Op het moment van de aanvaring zou er een scooterrijder op de brug hebben gereden. Het is nog onduidelijk of die gewond is geraakt.

Het lijkt erop dat de schipper de brug niet heeft gezien. Een ooggetuige die na een harde knal ging kijken bij de brug, zegt dat een bemanningslid tegen hem heeft verteld dat de brug over het hoofd is gezien.

De Gerrit Krolbrug over het Van Starkenborghkanaal is afgezet door de politie. Rijkswaterstaat is aanwezig om de schade aan de brug te inventariseren.