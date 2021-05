China landt met succes een ruimtevaartuig op Mars

China heeft voor het eerst een ruimtevaartuig geland op Mars, meldt staatspersbureau Xinhua op basis van de Chinese ruimtevaartorganisatie. De Tianwen-1, ('zoektocht naar de hemelse waarheid'), landde rond 1.45 uur Nederlandse tijd. China is daarmee na de Verenigde Staten pas het tweede land dat een zachte landing op de rode planeet weet te maken.

Het ruimtevaartuig heeft ook een karretje bij zich. De Zhurong-rover is een stuk kleiner dan de Amerikaanse marswagens Curiosity en Perseverance en is qua afmetingen beter vergelijkbaar met de oude Amerikaanse rovers Opportunity en Spirit. Het is de bedoeling dat de Zhurong, wat vuur van god betekent, sporen van leven vindt en de bodem van de rode planeet onderzoekt.

De Tianwen-1 kwam enkele maanden geleden al aan bij Mars en draaide sindsdien in elliptische banen om de planeet. Het ruimtevaartuig maakte daarbij foto's van de geplande landingsplek die Utopia Planitia wordt genoemd, een vlakte waar in het verleden mogelijk een oceaan was.

Uitdaging voor China

De landing was een uitdaging voor China, dat tot nu toe al enkele keren succesvol landers op de maan wist neer te zetten. Een zachte landing op Mars was tot nu toe alleen de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA gelukt.

De afdaling duurde 9 minuten. Omdat Mars bijna 200 miljoen kilometer ver weg is, kon de vluchtleiding alleen afwachten of het volautomatische landingsproces met een hitteschild en een parachute goed verliep. Het signaal vanuit Mars doet er 18 minuten over om de aarde te bereiken.