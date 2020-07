Nederlandse tiener omgekomen bij bergbeklimming in Zwitserland

Een jongen van 13 uit Nederland is gistermiddag omgekomen toen hij een val maakte tijdens een klim in Zwitserland. Hij was samen met een Zwitser van 47. De twee volgden, verbonden door een klimmerstouw, een bergkam in de regio Col de Jaman in het kanton Vaud, toen ze 50 meter naar beneden stortten.

Een getuige van de val riep onmiddellijk de hulpdiensten op en heeft nog geprobeerd de slachtoffers te helpen, maar het mocht niet baten. De arts van de vliegende reddingsdienst kon niets anders meer doen dan vaststellen dat de twee waren overleden. Een helikopter van de dienst heeft de lichamen meegenomen.

De oorzaak van het ongeluk is nog niet duidelijk. Er is een onderzoek geopend. De jongen was met zijn familie op vakantie in het gebied.